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Rusko: Európania by mali pred rokovaniami prísť do Moskvy
Povedal to pre agentúru AFP ruský veľvyslanec v Nemecku Sergej Nečajev.
Autor TASR
Berlín 25. novembra (TASR) - Rusko očakáva, že vyjednávači Európy pricestujú do Moskvy, aby vysvetlili svoju pozíciu predtým, ako sa zapoja do rokovaní o vojne na Ukrajine, povedal pre agentúru AFP ruský veľvyslanec v Nemecku Sergej Nečajev. Informuje o tom TASR.
Po summite so spojencami Kyjeva v Berlíne nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň avizoval, že po niekoľkých kolách rozhovorov medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Ukrajinou sa do rokovaní čoskoro zapoja aj Európania. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň uviedol, že pozval európskych lídrov do Moskvy na ďalšie diskusie.
Veľvyslanec Nečajev však povedal, že Európania „na návrh prísť do Moskvy na predbežné diskusie reagovali zdržanlivo“.
„Počuli sme vyhlásenie – myslím, že z Bruselu – v tom zmysle, že Európania nemajú v úmysle cestovať do Moskvy,“ povedal Nečajev. Dodal, že Rusko je naďalej pripravené „pokračovať v dialógu a rokovaniach, prinajmenšom v rámci trojstranného formátu, do ktorého sa zapája Rusko, Ukrajina a Spojené štáty.“
Nečajev označil postup amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v otázke Ukrajiny za čestný. Na európskej strane podľa neho nevidí nič podobné. „Preto sa s nimi chceme najskôr porozprávať a presne vedieť, aké sú ich zámery,“ vysvetlil.
Európske krajiny presadzujú okamžité prímerie a obviňujú Rusko, že nemá skutočný záujem o mierové rokovania. Nečajev však v rozhovore pre AFP tvrdil opak. „Nie sme presvedčení, že Európania chcú mier,“ uviedol. Zopakoval tiež požiadavku Moskvy na zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania Európy tak, aby zohľadňovalo ruské obavy. Európske krajiny túto požiadavku odmietajú.
Rusko podľa Nečajeva na summite Putina a Trumpa na Aljaške v auguste 2025 prijalo v otázke Ukrajiny určité kompromisy. Tie by podľa neho mali zostať predmetom rokovaní, hoci ich Ukrajinci a Európania údajne odmietli. Konkrétnu podobu týchto kompromisov však Nečajev nechcel priblížiť.
Veľvyslanec zároveň tvrdí, že Európania nemajú jasno v tom, kto ich bude zastupovať pri rokovaniach. Nedávno sa podľa neho rozhodli vytvoriť vyjednávací tím z predstaviteľov Nemecka, Francúzska, Poľska, Talianska, Británie a EÚ.
„Naša požiadavka voči Európe je takáto: rozhodnite sa, čo chcete, koho vymenujete za vyjednávačov, a predovšetkým objasnite, čo chcete dosiahnuť,“ zdôraznil Nečajev.
Témou rozhovoru bolo aj obvinenie Ruska z organizovania takzvanej hybridnej vojny, s ktorým prišli viaceré európske krajiny. Medzi incidenty, ktoré Rusku pripisujú, patrí aj údajne zmarený útok dronmi na letisku v Lipsku v auguste. Minulý týždeň dopadli na územie Poľska tri ruské rakety, čo vyvolalo pobúrenie vo Varšave a prísľub podpory zo strany NATO.
Nečajev odmietol zodpovednosť Ruska za oba incidenty s tým, že podľa neho neexistujú dôkazy o zapojení Ruska. Vyhlásil naopak, že Európa sa pripravuje na vojnu s Ruskom, na čo poukazuje aj zbrojenie v niekoľkých európskych krajinách. Nečajev osobitne vyjadril znepokojenie nad tým, že „militarizácia Nemecka prebieha veľmi rýchlym tempom“. Poukázal tiež na diskusie Nemecka a Francúzska o užšej spolupráci v oblasti jadrového odstrašovania.
Za ďalší dôvod na obavy Ruska označil rozmiestnenie brigády nemeckej armády v Litve. V prípade skutočného konfliktu by podľa neho táto jednotka „dlho nevydržala“.
Na otázku o rastúcej podpore protiimigračnej a Rusku naklonenej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) reagoval ruský diplomat zdržanlivo pozitívne. Ak si Nemci zvolia stranu, ktorá presadzuje väčšiu či menšiu normalizáciu vzťahov s Ruskom, podľa neho to bude pravdepodobne zo strany spoločnosti signál, ktorý treba brať vážne.
Pokiaľ ide o situáciu v Rusku, Nečajev tvrdí, že obyvatelia pevne stoja za prezidentom Putinom. Ekonomika sa podľa veľvyslanca prispôsobila súčasným podmienkam. K represii voči kritikom režimu a vojny na Ukrajine sa nevyjadril. „Sme odolný národ, zvládneme to,“ konštatoval.
Rozhovor s Nečajevom bol zverejnený v čase, keď Európania, Američania a Ukrajinci presadzujú rokovania v štvorstrannom formáte, ktorý by zahŕňal aj európske krajiny.
Po summite so spojencami Kyjeva v Berlíne nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň avizoval, že po niekoľkých kolách rozhovorov medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Ukrajinou sa do rokovaní čoskoro zapoja aj Európania. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň uviedol, že pozval európskych lídrov do Moskvy na ďalšie diskusie.
Veľvyslanec Nečajev však povedal, že Európania „na návrh prísť do Moskvy na predbežné diskusie reagovali zdržanlivo“.
„Počuli sme vyhlásenie – myslím, že z Bruselu – v tom zmysle, že Európania nemajú v úmysle cestovať do Moskvy,“ povedal Nečajev. Dodal, že Rusko je naďalej pripravené „pokračovať v dialógu a rokovaniach, prinajmenšom v rámci trojstranného formátu, do ktorého sa zapája Rusko, Ukrajina a Spojené štáty.“
Nečajev označil postup amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v otázke Ukrajiny za čestný. Na európskej strane podľa neho nevidí nič podobné. „Preto sa s nimi chceme najskôr porozprávať a presne vedieť, aké sú ich zámery,“ vysvetlil.
Európske krajiny presadzujú okamžité prímerie a obviňujú Rusko, že nemá skutočný záujem o mierové rokovania. Nečajev však v rozhovore pre AFP tvrdil opak. „Nie sme presvedčení, že Európania chcú mier,“ uviedol. Zopakoval tiež požiadavku Moskvy na zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania Európy tak, aby zohľadňovalo ruské obavy. Európske krajiny túto požiadavku odmietajú.
Rusko podľa Nečajeva na summite Putina a Trumpa na Aljaške v auguste 2025 prijalo v otázke Ukrajiny určité kompromisy. Tie by podľa neho mali zostať predmetom rokovaní, hoci ich Ukrajinci a Európania údajne odmietli. Konkrétnu podobu týchto kompromisov však Nečajev nechcel priblížiť.
Veľvyslanec zároveň tvrdí, že Európania nemajú jasno v tom, kto ich bude zastupovať pri rokovaniach. Nedávno sa podľa neho rozhodli vytvoriť vyjednávací tím z predstaviteľov Nemecka, Francúzska, Poľska, Talianska, Británie a EÚ.
„Naša požiadavka voči Európe je takáto: rozhodnite sa, čo chcete, koho vymenujete za vyjednávačov, a predovšetkým objasnite, čo chcete dosiahnuť,“ zdôraznil Nečajev.
Témou rozhovoru bolo aj obvinenie Ruska z organizovania takzvanej hybridnej vojny, s ktorým prišli viaceré európske krajiny. Medzi incidenty, ktoré Rusku pripisujú, patrí aj údajne zmarený útok dronmi na letisku v Lipsku v auguste. Minulý týždeň dopadli na územie Poľska tri ruské rakety, čo vyvolalo pobúrenie vo Varšave a prísľub podpory zo strany NATO.
Nečajev odmietol zodpovednosť Ruska za oba incidenty s tým, že podľa neho neexistujú dôkazy o zapojení Ruska. Vyhlásil naopak, že Európa sa pripravuje na vojnu s Ruskom, na čo poukazuje aj zbrojenie v niekoľkých európskych krajinách. Nečajev osobitne vyjadril znepokojenie nad tým, že „militarizácia Nemecka prebieha veľmi rýchlym tempom“. Poukázal tiež na diskusie Nemecka a Francúzska o užšej spolupráci v oblasti jadrového odstrašovania.
Za ďalší dôvod na obavy Ruska označil rozmiestnenie brigády nemeckej armády v Litve. V prípade skutočného konfliktu by podľa neho táto jednotka „dlho nevydržala“.
Na otázku o rastúcej podpore protiimigračnej a Rusku naklonenej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) reagoval ruský diplomat zdržanlivo pozitívne. Ak si Nemci zvolia stranu, ktorá presadzuje väčšiu či menšiu normalizáciu vzťahov s Ruskom, podľa neho to bude pravdepodobne zo strany spoločnosti signál, ktorý treba brať vážne.
Pokiaľ ide o situáciu v Rusku, Nečajev tvrdí, že obyvatelia pevne stoja za prezidentom Putinom. Ekonomika sa podľa veľvyslanca prispôsobila súčasným podmienkam. K represii voči kritikom režimu a vojny na Ukrajine sa nevyjadril. „Sme odolný národ, zvládneme to,“ konštatoval.
Rozhovor s Nečajevom bol zverejnený v čase, keď Európania, Američania a Ukrajinci presadzujú rokovania v štvorstrannom formáte, ktorý by zahŕňal aj európske krajiny.