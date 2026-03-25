Rusko evakuuje 163 zamestnancov z iránskej jadrovej elektrárne
Projektil vraj zasiahol areál objektu, no nespôsobil žiadne poškodenie.
Autor TASR
Teherán/Moskva 25. marca (TASR) - Ruská štátna jadrová energetická spoločnosť Rosatom evakuovala ďalších 163 svojich zamestnancov z iránskej jadrovej elektrárne v Búšehri. Informáciu priniesla ruská agentúra RIA, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Rosatom citoval slová svojho riaditeľa Alexeja Likačeva, podľa ktorých v iránskej elektrárni ostane 300 ruských zamestnancov. Spoločnosť však plánuje evakuáciu ďalších.
Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) v utorok obvinila Spojené štáty a Izrael z útoku na jadrovú elektráreň v meste Búšehr. Projektil vraj zasiahol areál objektu, no nespôsobil žiadne poškodenie.
Išlo o druhý podobný prípad za posledné týždne. Do areálu elektrárne dopadol projektil už 17. marca. Ani pri tomto incidente neboli hlásené obete či škody.
Jadrovú elektráreň v Búšehri postavili Rusi a Rosatom v jej areáli pracuje na výstavbe ďalších blokov. Stavebné práce boli pozastavené po začiatku americko-izraelských úderov koncom februára.
Elektráreň leží približne 760 kilometrov južne od Teheránu a je jediným funkčným jadrovým reaktorom islamskej republiky. Do elektrickej siete bola prvýkrát pripojená v roku 2011.
Rosatom citoval slová svojho riaditeľa Alexeja Likačeva, podľa ktorých v iránskej elektrárni ostane 300 ruských zamestnancov. Spoločnosť však plánuje evakuáciu ďalších.
Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) v utorok obvinila Spojené štáty a Izrael z útoku na jadrovú elektráreň v meste Búšehr. Projektil vraj zasiahol areál objektu, no nespôsobil žiadne poškodenie.
Išlo o druhý podobný prípad za posledné týždne. Do areálu elektrárne dopadol projektil už 17. marca. Ani pri tomto incidente neboli hlásené obete či škody.
Jadrovú elektráreň v Búšehri postavili Rusi a Rosatom v jej areáli pracuje na výstavbe ďalších blokov. Stavebné práce boli pozastavené po začiatku americko-izraelských úderov koncom februára.
Elektráreň leží približne 760 kilometrov južne od Teheránu a je jediným funkčným jadrovým reaktorom islamskej republiky. Do elektrickej siete bola prvýkrát pripojená v roku 2011.