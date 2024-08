Rusko evakuuje časť Belgorodskej oblasti, je v nej ukrajinská aktivita

Moskva 12. augusta (TASR) - Ruské úrady evakuujú časť Belgorodskej oblasti pre "aktivitu" ukrajinských síl v oblasti. V pondelok to uviedol gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov. Ukrajinské sily vedú od utorka ofenzívu v susednej Kurskej obalsti. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Rusko zároveň uviedlo, že nad Belgorodskou oblasťou v noci zostrelilo päť ukrajinských dronov. V Kurskej oblasti sa ruským silám podarilo zostreliť 11 bezpilotných lietadiel. Protivzdušná obrana pracovala aj vo Voronežskej oblasti, kde zostrelila dva drony.



Rusko v Kurskej oblasti od utorka vedie intenzívne boje so stovkami ukrajinských vojakov, ktorým sa na niektorých miestach podarilo preniknúť až 20 kilometrov do hĺbky ruského územia. Ide o najväčší útok Ukrajiny na ruské územie od začiatku vojny v roku 2022.