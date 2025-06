Rusko evakuuje svojich občanov z Iránu

Moskva 17. júna (TASR) - Rusko evakuovalo v uplynulých dňoch z Iránu stovky svojich občanov. Oznámila to v pondelok ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová, píše TASR podľa agentúry DPA.



V sobotu bola do Azerbajdžanu prevezená skupina 86 ruských občanov. V nedeľu organizovane prekročilo pozemné hranice tejto krajiny ďalších 238 Rusov vrátane rodín diplomatov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí zároveň informovalo, že vzhľadom na prísne pravidlá vstupu do Azerbajdžanu musia Rusi pred prekročením hraníc podať žiadosť o takýto prechod na ruskom veľvyslanectve v Teheráne.



DPA pripomína, že Moskva má úzke vzťahy s Teheránom, ktorý jej dodal množstvo bezpilotných lietadiel používaných v invázii na Ukrajinu.



Ruský rezort diplomacie okrem toho informoval, že Izrael zase môžu Rusi opustiť prechodom cez susedný Egypt či Jordánsko. Svojich občanov z Izraela cez Jordánsko či prípadne Egypt evakuuje viacero krajín vrátane Slovenska, Česka, Poľska či Nemecka.



Izrael začal v noci na piatok útočiť na Irán, ktorý v údery opätuje. Tel Aviv tvrdí, že pri útokoch v Iráne zasiahol tamojšie vojenské a jadrové zariadenia a zabil niekoľkých vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov.