Ruského exministra odsúdeného za úplatkárstvo podmienečne prepustia

Moskva 29. apríla (TASR) - Súd v ruskom meste Tver vyhovel žiadosti o podmienečné prepustenie bývalého ruského ministra hospodárskeho rozvoja Alexeja Uľukajeva, ktorý si vo väzení odpykával trest za prijatie úplatku. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na ruské úrady.



Uľukajev sa stal prvým úradujúcim federálnym ministrom v moderných dejinách Rusku, ktorý bol zatknutý a postavený pred súd, a to za vylákanie úplatku vo výške dvoch miliónov dolárov od šéfa spoločnosti Rosnefť Igora Sečina. Exministra následne odsúdili na osem rokov vo väzenskom tábore s prísnym režimom a pokutu viac ako 130 miliónov rubľov (vyše 1,1 milióna eur).



Uľukajev sa označoval za nevinného a tvrdil, že sa stal obeťou provokácie.



Bývalého ministra zadržali v roku 2016 v sídle spoločnosti Rosnefť. Okolnosti celého prípadu vyvolali špekulácie, že Uľukajev sa zaplietol do mocenskej hry Kremľa, do ktorej bol zapojený i Sečin, dlhoročný spolupracovník prezidenta Vladimira Putina.



Uľukajev bol podmienečne prepustený po tom, ako si odpykal viac ako polovicu trestu. Na slobodu sa dostane zrejme až v polovici mája, ak dovtedy nikto nenapadne rozhodnutie súdu.