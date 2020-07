Experta na gulagy Jurija Dmitrijeva odsúdili za sexuálne zneužívanie

Petrozavodsk 22. júla (TASR) – Ruský súd dnes poslal do väzenia na viac než tri roky uznávaného historika a experta na gulagy Jurija Dmitrijeva za sexuálne zneužívanie svojej adoptívnej dcéry. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



Dmitrijev, šéf ľudskoprávnej skupiny Memorial, strávil desaťročia pátraním po masových hroboch a exhumovaním obetí zavraždených počas vlády sovietskeho diktátora Josifa Stalina.



Memorial tvrdí, že stíhanie historika, proces s ktorým prebiehal bez účasti verejnosti, je súčasťou zintenzívnejúceho sa postupu Moskvy proti disidentom.



Dmitrijevov obhajca Viktor Anufrijev novinárom pred budovou súdu v meste Petrozavodsk povedal, že sudca uznal jeho klienta za vinného a poslal ho na tri roky a šesť mesiacov do trestaneckej kolónie s prísnym režimom.



Obhajca dodal, že zatiaľ nedostal písomný verdikt a je možné, že Dmitrijeva vzhľadom na čas strávený vo vyšetrovacej väzbe prepustia na slobodu už v septembri. Historikovi pôvodne hrozil 15-ročný trest.



Dmitrijeva zbavili obvinení z prechovávania detskej pornografie, ktoré vyplývali z jeho predošlého prípadu. V tejto súvislosti ho zatkli koncom roka 2016, o dva roky neskôr ho od obvinení oslobodili, ale následne ho opäť zatkli za pohlavné zneužívanie adoptívnej dcéry, čo on popiera.



„Niet pochybností, že Jurij Dmitrijev je nevinný," uviedol Memorial pred vynesením rozsudku. Dmitrijevovi stúpenci v Rusku aj zahraničí tvrdia, že jeho stíhanie je pokusom potrestať ho za poukazovanie na jednu z najtemnejších kapitol v dejinách krajiny.