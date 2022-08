Rusko: Experti by Záporožskú elektráreň mohli navštíviť v septembri

Viedeň 19. augusta (TASR) - Delegácia z Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu (MAAE) by mohla byť schopná navštíviť Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine začiatkom septembra. Povedal to ruský diplomat Michail Uľjanov. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky spravodajskej stanice CNN.



Hovoriť o podrobnostiach je podľa Uľjanova ešte príliš skoro. "Sú to všetko mimoriadne citlivé záležitosti," povedal. Sekretariát MAAE v súčasnosti o organizácii misie v Záporožskej jadrovej elektrárni rokuje. Uľjanov podľa svojich slov o záležitosti komunikuje s generálnym riaditeľom MAAE Rafaelom Grossim.



V spojitosti s termínom misie pripomenul, že predpovede sa nie vždy naplnia. "Podľa mojich pocitov môžeme celkom realisticky hovoriť o prvých dňoch septembra, ak sa opäť nevyskytnú vedľajšie činitele, ktoré nemajú spojitosť s cieľmi," povedal diplomat. Uľjanov je stály predstaviteľ Ruska pre medzinárodné organizácie vo Viedni.



Jadrová elektráreň v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny sa viackrát stala cieľom delostreleckej paľby, z ktorej sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva.



Generálny tajomník OSN António Guterres počas piatkovej návštevy ukrajinskej Odesy vyzval Rusko, aby neodpojilo Záporožskú atómovú elektráreň od ukrajinskej siete. Reagoval tak na tvrdenia Kyjeva, že Rusi sa to chystajú urobiť.



Ukrajinský prezident Zelenskyj vo štvrtok na spoločnom stretnutí s Guterresom požiadal OSN, aby zaistila bezpečnosť tohto strategického objektu, jeho demilitarizáciu a úplné oslobodenie od ruských vojakov.