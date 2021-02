Expremiér Medvedev vyvracia podozrenia z podpory Navaľného

Moskva 15. februára (TASR) - Bývalý ruský premiér a exprezident Dmitrij Medvedev musel na sociálnych sieťach vysvetľovať, prečo krátko pred nedeľnými akciami na podporu väzneného politika Alexeja Navaľného zverejnil na svojich kontách fotografie zasneženého parku so zažatým pouličným osvetlením. Podujatia na Navaľného podporu mali v nedeľu práve takúto podobu.



Medvedev v reakcii na podpichnutie diskutéra, že snímky zimnej krajiny osvetlenej pouličnými lampami na svojom konte na sociálnej sieti zverejnil na podporu Navaľného, napísal, že ide o nedorozumenie.



"Je to na podporu ozajstnej ruskej zimy, boja proti zmene klímy a Grety Thunbergovej," vysvetlil Medvedev a svoje vyjadrenie doplnil tromi usmievajúcimi sa smajlíkmi.



Iný diskutér mu však oponoval, že keby boli jeho snímky na podporu Grety, lampy by nesvietili, kým ešte nie je úplná tma, na čo Medvedev to označil za správnu pripomienku, pričom (zo žartu) navrhol potrestať príslušného technika.



Diskutér Aidar zasa upozornil na to, že Medvedev píše, že jeho fotografie sú na podporu Grety, "ktorá sa stavia proti výstavbe plynovodu Severný prúd 2 a podporuje Navaľného".



Medvedev nedávno označil Navaľného za politického dobrodruha, ktorý sa za každú cenu snaží dostať k moci, pričom na to zneužíva aj sociálne siete, ktorými do svojho politického zápasu zaťahuje aj ruskú mládež. Podľa Medvedeva sa Navaľnyj "teraz správa oveľa cynickejšie a bezuzdnejšie ako pred niekoľkými rokmi".



Politikove štáby v rôznych častiach Ruska koncom minulého týždňa vyzvali jeho priaznivcov, aby v nedeľu po zotmení vyšli na dvory svojich bytových domov so zapálenými sviečkami, lampášmi alebo si aktivovali v mobiloch baterky a takto vyjadrili podporu nielen väznenému Navaľnému, ale i jeho manželke Juliji.



Akcia sa konala v desiatkach ruských miest, ale aj v zahraničí, pod mottom Láska je silnejšia ako strach. Jej účastníci mali fotografie a videá zo svojich flešmobov zverejňovať na sociálnych sieťach.



Touto formou chceli Navaľného tímy predísť tomu, aby úradmi nepovolené zhromaždenia ľudí opäť poslúžili polícii ako zámienka na ďalší tvrdý zásah.



Vďaka novej forme protestu prvýkrát za posledných pár týždňov nedošlo k nijakému hromadnému zatýkaniu. V mestách Moskva, Kazaň, Novosibirsk a Simferopol bolo zadržaných 19 ľudí, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Okrem toho v Moskve i Petrohrade prívrženci Navaľného v nedeľu počas dňa - na sviatok sv. Valentína - vytvárali pozdĺž rušných ulíc živé reťaze na znak solidarity s Navaľným, jeho manželkou i politickými väzenkyňami.



Politický analytik Andrej Kolesnikov považuje nedeľné zhromaždenia na podporu Alexeja Navaľného za dôležitý ukazovateľ občianskej angažovanosti. Podľa Kolesnikova takéto kroky síce "nemenia vládu, ale menia sebauvedomenie spoločnosti," informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Navaľnému blízky komunálny politik Iľja Jašin označil samotný nápad uskutočniť takúto akciu za veľmi dobrý.