Fotografiu z protestu na Urale vydražili za 400 000 rubľov

Moskva 15. februára (TASR) - Jednu z ikonických fotografií z protestov na podporu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktoré sa konali v Rusku 31. januára, vydražili v nedeľu za 400.000 rubľov (4454 eur). Takto získané financie budú venované združeniam OVD-Info a Obhajoba protestu, ktoré informujú o ľuďoch zadržaných počas protestov v Rusku a pomáhajú im v konaní na polícii a súdoch.



Čiernobiela snímka zachytáva ľudí, ako v radoch za sebou idú po zasneženom jazere, pričom pred nimi je slogan "Kto sme, odkiaľ kam ideme" osadený z 3D písmen na streche nástrojárskej továrne, kam ich ešte v roku 2017 nainštaloval umelec Timofej Raďa.



Autorkou tejto fotografie je Viktorija Chaliullinová, ktorá dokumentovala protesty v uliciach Jekaterinburgu z okien baru nachádzajúceho sa na 37. poschodí biznis centra Vysockij. Podobne ako v iných mestách, aj v Jekaterinburgu polícia zhromaždenie rozohnala, pričom ľudí vytláčala z centra mesta. Časť z nich unikala po zamrznutom jazere.



Ako pre spravodajský portál E1.ru vysvetlila Chaliullinová, na ploche zamrznutého jazera sa potom "začal vytvárať tento neuveriteľný geometrický obrazec", do ktorého "dokonale zapadol nápis Tima Raďu".



"Uvedomila som si, že to, čo sa deje (na jazere), je dokonalé zhmotnenie toho nápisu," vysvetlila Chaliullinová, podľa ktorej to "bolo naozaj úžasné".



Dodala, že zhodou okolností bola v tomto dave aj jej priateľka, ktorá pomyslela, že by bolo super, keby to niekto odfotil.