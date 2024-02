Ruskej fotografke dali pokutu za dúhovú vlajku

Moskva 5. februára (TASR) - Ruská fotografka, ktorá na Instagrame zverejnila zábery dúhovej vlajky, dostala 15-eurovú pokutu za zdieľanie "extrémistických symbolov". Oznámila to v pondelok tamojšia ľudskoprávna skupina Pervyj otdel, informuje agentúra AFP.



Ruský najvyšší súd označil vlani v novembri medzinárodné hnutie LGBT+ za extrémistickú skupinu a zakázal jeho činnosť na území Ruska. Každému, kto sa tam zapojí do aktivít na podporu sexuálnych menšín či zdieľa ich symboly, tak hrozí trestné stíhanie.



To sa teraz stalo aj 33-ročnej fotografke Inne Mosinovej, ktorá bola uznaná za vinnú zo zdieľania "symbolov extrémistickej organizácie", informovali aktivisti s odvolaním sa na súd v juhozápadnom meste Saratov. Dostala tiež pokutu 1500 rubľov (cca 15 eur).



Organizácia Pervyj otdel označila takýto verdikt za "nespravodlivý". Poukázala pritom na to, že Mosinová zverejnila fotografie ešte pred tým, než vlani vstúpil do platnosti predmetný zákaz týkajúci sa LGBT.



Kremeľ stupňuje od spustenia invázie na Ukrajinu svoju konzervatívnu rétoriku, pričom samotný konflikt podáva aj ako boj proti Západu a jeho hodnotám.



AFP pripomína, že len minulý týždeň poslali v meste Nižnij Novgorod na päť dní do väzenia ženu za to, že mala náušnice v dúhových farbách. Podľa aktivistov označil súd predmetné náušnice taktiež za "symboly extrémistickej organizácie".