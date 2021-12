Ruská FSB tvrdí, že zadržala viac než 100 ukrajinských neonacistov

Moskva 13. decembra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila v pondelok zadržanie 106 stúpencov ukrajinskej neonacistickej mládežníckej skupiny, ktorá údajne plánovala vykonať na území Ruska útoky a masové vraždy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Predstavitelia FSB ďalej uviedli, že skupinu s názvom "Vražedný kult maniakov" zriadil Ukrajinec, ktorý - podľa ich tvrdení - konal pod záštitou ukrajinských spravodajských služieb.



Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) tieto obvinenia poprela a pre Reuters uviedla, že sa zameriava výlučne na kontrarozviedne aktivity na ukrajinskom území. Vláda v Kyjeve na obvinenia bezprostredne nereagovala.



Členov uvedeného neonacistického zoskupenia FSB podľa svojho vyhlásenia odhalila a zadržala v 37 z 83 regiónoch Ruskej federácie. Dvaja z nich údajne plánovali aj útoky na vzdelávacie inštitúcie.



Ukrajina obviňuje Rusko, že na jej hranice presunulo až 100.000 vojakov, čo by mohlo podľa pozorovateľov signalizovať prípravy na prípadnú rozsiahlu vojenskú ofenzívu. Moskva to popiera a tvrdí, že manévre jej vojsk sú výlučne obranného charakteru. Zároveň obviňuje Ukrajinu zo zámerných provokácií.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom novembra vyhlásil, že 1. alebo 2. decembra sa mal na Ukrajine odohrať štátny prevrat. Do diskusií o ňom sa údajne zapojili aj "niektorí predstavitelia Ruskej federácie a Ukrajiny". Kremeľ následne kategoricky poprel účasť ruských predstaviteľov na plánovaní takéhoto vojenského prevratu.