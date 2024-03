Rusi tvrdia, že zatkli v Moskve sedem proukrajinských partizánov

Moskva 22. marca (TASR) – Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie (FSB) zatkla siedmich obyvateľov Moskvy a obvinila ich z útokov v ruskom pohraničí. V piatok to vyhlásili ruské štátne tlačové agentúry. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Séria zatknutí údajných členov proukrajinskej milície prišla iba niekoľko dní po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin prikázal FSB, aby neúnavne lovila odporcov, ktorých označil za zradcovskú zberbu.



"Sedem zatknutých obyvateľov Moskvy udržiavalo kontakty s Ruským dobrovoľníckym zborom, ktorý operuje ako súčasť ukrajinskej armády," uvádza vyhlásenie FSB. Podľa neho obvinení diskutovali o spôsoboch, ako vykonať násilné akcie proti poriadkovým zložkám, vojakom a príslušníkom cudzích štátov.



Video zverejnené ruskými štátnymi tlačovými agentúrami zobrazuje, ako príslušníci FSB vtrhli do bytu a zatkli jedného z podozrivých. Na záberoch je fotografia skrýše so zhabanými zbraňami.



Proukrajinské milície tvrdia, že sú zložené z ruských občanov, ktorí sú proti ofenzíve Moskvy, a údajne tiež stáli za sériou útokov na ruskom území.



Po útokoch z minulého týždňa v Kurskej a Belgorodskej oblasti v ruskom pohraničí dal Putin FSB pri trestaní partizánov "voľnú ruku".