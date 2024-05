Moskva: FSB zabila muža, ktorý údajne plánoval útok na infraštruktúru

Moskva 3. mája (TASR) - Príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v piatok zabili muža, ktorého údajne Ukrajina naverbovala, aby vyhodil do vzduchu vojenské budovy a energetické zariadenia v Rusku, informovali v piatok tamojšie médiá. TASR o tom píše na základe agentúry AFP.



FSB uviedla, že "zneškodnila" muža, ktorý údajne plánoval spáchať sériu teroristických činov v Rusku, citovali ruské štátne tlačové agentúry vyhlásenie bezpečnostnej služby.



Tieto útoky podľa vyhlásenia zahŕňali údery na zariadenia ministerstva obrany v moskovskej oblasti a na príslušníkov dobrovoľníckeho práporu a dobrovoľníckeho centra v Petrohrade.



Agentúra RIA Novosti zverejnila video so zábermi z dronu, na ktorých vidno zjavnú prestrelku medzi agentmi FSB a podozrivým v Leningradskej oblasti neďaleko Petrohradu. Následne vidno, ako muž vbehol do bunkra na poli, kde ho obkľúčili ozbrojení agenti a spustili paľbu. Neskôr je vidieť jeho mŕtve telo v bunkri.



FSB tvrdí, že išlo o ruského občana, ktorého naverbovala ukrajinská vojenská tajná služba GUR. Dodala, že sa mu predtým podarilo utiecť, keď sa ho pokúsili zadržať v Moskovskej oblasti.



Od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu vo februári 2022 informovala Moskva o zmarení desiatok údajných sabotážnych útokov proukrajinských sympatizantov.