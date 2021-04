Zadržali a obvinili právnika tímu, zastupujúceho aj Navaľného

Moskva 30. apríla (TASR) – Ruská federálna bezpečnostná služba (FSB) v piatok po bytovej prehliadke zadržala právnika Ivana Pavlova, ktorý je šéfom tímu Komanda 29 združujúceho právnikov špecializujúcich sa na obhajobu osôb obvinených z vlastizrady, prezradenia štátneho tajomstva alebo špionáže. Po zadržaní ho previezli na výsluch na Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).



Ako informoval spravodajský portál Meduza.io, Pavlov bol po zadržaní obvinený z nedovoleného zverejňovania predbežných údajov vyšetrovania, za čo mu hrozí pokuta až do výšky 80.000 rubľov (888 eur), verejnoprospešné práce alebo väzenie v trvaní troch mesiacov.



Podľa Meduzy tím Komanda 29 zastupuje na súdoch aj nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK), ktorú založil väznený opozičný politik Alexej Navaľnyj. Ide o zastupovanie v kauze vyhlásenia FBK a Navaľného štábov za extrémistické organizácie, čo v Rusku znamená úplný zákaz činnosti.



Pavlov je i advokátom ruského novinára Ivana Safronova, ktorý je stíhaný za to, že údajne zo zištných dôvodov odovzdal českým tajným službám informácie o vojensko-technickej spolupráci medzi Ruskom a štátmi Afriky a Stredného východu.



Pavlovov kolega Jevgenij Smirnov pre portál Meduza.io uviedol, že agenti FSB v piatok ráno prišli do právnikovej izby v moskovskom hoteli Mercure, kde bol ubytovaný. Podľa Smirnova dostával Pavlov vyhrážky od vyšetrovateľov FSB, najmä od toho, ktorý sa zaoberá prípadom Safronova. Smironov uviedol, že tento vyšetrovateľ Pavlovovi „do očí povedal, že ho má plné zuby a urobí všetko pre to, aby ho dostal do väzenia".



Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že agenti FSB urobili v piatok dopoludnia prehliadku aj v Pavlovovom byte v Petrohrade, kde bola v tom čase jeho manželka.



Kanál Komandy 29 na sociálnej sieti Telegram informoval, že agenti FSB robia prehliadku aj u IT špecialistu právnického tímu Igora Dorfmana. FSB do jeho bytu v Petrohrade vnikla násilím - vstupné dvere boli vylomené. Dorfman mal následne byť dostupný na mobile, dodala Meduza.io.