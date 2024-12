Rusko: Zadržaný kokaín za desiatky miliónov eur smeroval do EÚ

Moskva 6. decembra (TASR) — Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v piatok oznámila, že zaistila kokaín za desiatky miliónov dolárov a zadržala domnelých členov kolumbijského drogového kartelu, ktorí sa ho snažili prepašovať do Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zadržané osoby boli prichytené pri nakladaní 570 kilogramov tejto drogy do lodného kontajnera určeného na prepravu do EÚ. Podľa FSB sú pašeráci členmi kolumbijského Calijského kartelu. Drogy do Ruska priviezli v kamióne z Peru.



FSB uviedla, že zaistený kokaín by na čiernom trhu v Rusku mal hodnotu 1,5 miliardy rubľov (14,3 milióna eur), jeho maloobchodná cena presahuje 5,5 miliardy rubľov (52,5 milióna eur).



Rusko uplatňuje voči pašovaniu aj užívaniu drog politiku tzv. nulovej tolerancie, pričom osoby, ktoré sú usvedčené z obchodovania aj len s malým množstvom drog, dostanú prísne tresty. AFP uvádza, že ruské colné úrady zaistili v prvých deviatich mesiacoch tohto roka takmer tri tony kokaínu.



Kolumbia je najväčším producentom aj vývozcom kokaínu na svete. Drogy sa odtiaľ vyvážajú najmä do Spojených štátov či do Európy. Vlani zaznamenala táto latinskoamerická krajina rekord ako v produkcii kokaínu, tak aj v pestovaní koky, z ktorej sa droga vyrába.



Calijský kartel zažíval najväčší rozmach v polovici 90. rokov, keď podľa údajov amerických úradov kontroloval až 80 percent obchodu s kokaínom pašovaným do Spojených štátov.