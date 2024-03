Ruská FSB zadržala členov zakázanej náboženskej skupiny

Moskva 27. marca (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala v Rostove nad Donom príslušníkov náboženskej skupiny Alijá Aját. Podľa agentúry Reuters o tom v stredu informovali ruské médiá.



Náboženské hnutie Alijá Aját má pôvod v 90. rokoch minulého storočia v Kazachstane a v Rusku je podľa federálnych zákonov zakázané ako "extrémistické". Dôvody pre zadržanie jej členov v ruskom meste v Rostov nad Donom neboli v správach médií spresnené.



Reuters pripomína, že ruské úrady sú od minulotýždňového teroristického útoku na predmestí Moskvy v stave zvýšenej pohotovosti.



Útok na koncertnú sálu Crocus City Hall v meste Krasnogorsk pri Moskve v piatok 22. marca si vyžiadal najmenej 140 mŕtvych a 360 zranených. Do budovy vnikli štyria ozbrojenci, ktorí strieľali na divákov a založili požiar.



Zodpovednosť za útok prevzala džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti to považujú za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí afganská odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).