Ruského generálmajora odsúdili na 8,5 roka väzenia za úplatky
Autor TASR
Moskva 11. augusta (TASR) - Ruský vojenský súd v pondelok odsúdil generálmajora Denisa Putilova na osem a pol roka väzenia za prijímanie úplatkov pri štátnych zákazkách. Trest si má odpykať v nápravnom zariadení s prísnym režimom, informuje TASR na základe správy denníka The Moscow Times.
Putilova zároveň zbavili hodnosti a po prepustení bude mať šesť rokov zakázané zastávať vysoké štátne funkcie, uviedol ruský Vyšetrovací výbor vo svojom vyhlásení. Jeho právnici avizovali, že sa proti rozsudku odvolá.
Prokurátori tvrdia, že v rokoch 2023 až 2024 ministerstvo obrany uzavrelo zmluvy v hodnote viac ako 140 miliónov rubľov (1,19 milióna eur) so súkromným dodávateľom, podnikateľom menom Chudinov, na opravu a servis vojenských vozidiel. Putilov, zodpovedný za tieto dohody, mal podľa obvinení prijať od Chudinova úplatok vo výške desať miliónov rubľov (85.324 eur). Vyšetrovatelia tiež uviedli, že zmluvy nikdy neboli splnené, čo spôsobilo výrazné škody štátu.
Putilova zadržali v septembri 2024, len štyri mesiace po tom, čo ho prezident Vladimir Putin povýšil na generálmajora. Je minimálne ôsmym vysokopostaveným dôstojníkom odsúdeným v rámci rozsiahlej protikorupčnej kampane, ktorá od minulého roku výrazne zasiahla vedenie ruskej armády po odvolaní dlhoročného ministra obrany Sergeja Šojgua.
