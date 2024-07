Ruská prokuratúra označila The Moscow Times za nežiaducu organizáciu

Moskva 10. júla (TASR) — Generálna prokuratúra Ruskej federácie označila pôsobenie spravodajského portálu The Moscow Times na území Ruska za nežiaduce. Uviedla to v stredu na svojej webovej stránke, informuje agentúra AFP.



"Organizácia sídli v Amsterdame a funguje ako online platforma vydávajúca materiály v ruštine a angličtine. … Jej práca je zameraná na diskreditáciu rozhodnutí vlády Ruskej federácie v zahraničnej aj domácej politike," uviedla prokuratúra v stanovisku.



Ďalej konštatovala, že zakladateľom a majiteľom The Moscow Times je občan Holandska, ktorý zároveň riadi zahraničné mimovládne organizácie Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober a TVR Studios B.V. (vlastník televízneho kanála Dožď). Meno vlastníka The Moscow Times prokuratúra neuvádza, je ním však mediálny manažér Derk Sauer, ktorý je riaditeľom prvých dvoch organizácií.



Prokuratúra dodala, že na jej žiadosť úrad pre kontrolu masmédií Roskomnadzor predtým zablokoval webovú stránku The Moscow Times v Rusku pre "systematické zverejňovanie článkov obsahujúcich nespoľahlivé informácie zamerané na diskreditáciu aktivít štátnych orgánov našej krajiny pri vedení špeciálnej vojenskej operácie". Termínom špeciálna vojenská operácia sa v Rusku označuje invázia ruských síl na Ukrajinu.



"Samozrejme, budeme pokračovať v našej práci ako obvykle: nezávislá žurnalistika. To je v Putinovom Rusku zločin," uviedol zakladateľ Moscow Times Derk Sauer v príspevku na sieti X.



The Moscow Times boli nezávislé noviny v anglickom a ruskom jazyku založené v roku 1992 a vychádzajúce v Rusku, bezplatne distribuované na miestach navštevovaných anglicky hovoriacimi turistami a cudzincami. Od roku 2017 majú čisto elektronickú podobu. V roku 2023 ich ruské ministerstvo spravodlivosti označilo za "zahraničného agenta".



V Rusku sú za "nežiaduce organizácie" označované médiá a mimovládne organizácie, ktoré financujú opozíciu a majú protivládne postoje. Následne väčšinou musia ukončiť svoju činnosť a občania Ruska, ktorí pre nich pracujú, financujú ich alebo s nimi spolupracujú, môžu byť trestne stíhaní.