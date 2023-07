Girkin bol na súde v sklenenej klietke, vo väzbe bude do 18. septembra

Moskva 21. júla (TASR) - Zadržaný niekdajší veliteľ proruských separatistov v Donbase a zároveň bývalý príslušník ruskej Federálnej služby bezpečnosti (FSB) Igor Girkin sa v piatok postavil pred súd v Moskve. Je obvinený z podnecovania k extrémizmu a súd rozhodol o jeho umiestnení do väzby do 18. septembra. TASR správu prevzala z agentúr AFP, DPA a Reuters.



Väzbu pre Girkina žiadali vyšetrovatelia z FSB. Hrozí mu päťročné väzenie.



Girkin bol na súde zatvorený v sklenenej klietke, píše Reuters s odvolaním sa na zábery zverejnené v aplikácii Telegram.



Ruské úrady otvorením tohto prípadu po krátkej vzbure žoldnierov z Vagnerovej skupiny dali najavo, že sa nepovoľuje žiadna kritika – dokonca ani z radov podporovateľov vojenskej operácie na Ukrajine, píše AFP.



O Girkinovom zadržaní informovala v aplikácii Telegram jeho manželka Miroslava Reginská. Na základe súdnych dokumentov sa neskôr potvrdilo, že bol zadržaný pre obvinenia z extrémizmu.



Nacionalisticky ladený Girkin počas predchádzajúcich mesiacov tohto roka oznámil, že vstupuje do politiky a vo zvýšenej miere kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina. Vedenie armády v Moskve vinil z neschopnosti a korupcie. Tiež žiadal tvrdší postup na Ukrajine.



Zatkli ho na základe podnetu bývalého žoldniera z Vagnerovej skupiny, ktorá bojovala na Ukrajine po boku ruskej armády. Medzi Girkinom a šéfom vagnerovcov Jevgenijom Prigožinom vládli dlhodobé animozity a Girkin po neúspešnom pokuse vagnerovcov o vzburu obvinil Prigožina s vlastizrady.



Girkin, známy aj pod menom Igor Strelkov, pomohol Rusku anektovať v roku 2014 polostrov Krym a neskôr pôsobil ako veliteľ ozbrojených síl Doneckej ľudovej republiky.



Súd v Holandsku ho vlani v novembri v neprítomnosti odsúdil na doživotie za zostrelenie civilného letu MH17 nad východnou Ukrajinou 17. júla 2014, pri ktorom zahynulo 298 ľudí. Rusko opakovane popiera zodpovednosť za tento zločin a verdikt voči Girkinovi odmietlo.