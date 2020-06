Rusko hlási 7972 nových prípadov nákazy koronavírusom a 181 úmrtí

Moskva 19. júna (TASR) - Rusko zaznamenalo v piatok 7972 nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu uplynulých 24 hodín a 181 úmrtí. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské krízové centrum.



Už po tretí deň neprekročil denný nárast počtu prípadov 8000. V porovnaní so štvrtkom ide o 1,4 percenta. Celkový počet nakazených dosiahol 569.063.



Najviac nových prípadov (1136) zaznamenala Moskva, nasleduje Moskovská oblasť so 646 prípadmi a Sverdlovská oblasť s 254 prípadmi.



Počet mŕtvych v dôsledku choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, stúpol na 7841. To predstavuje 1,38 percenta z celkového počtu infikovaných.



Z COVIDu-19 sa v piatok vyliečilo ďalších 10.443 ľudí, čím sa celkový počet vyliečených pacientov zvýšil na 324.406.