Rusko hlási viac ako 8000 nových prípadov nákazy koronavírusom

Moskva 4. júna (TASR) - Rusko zaznamenalo vo štvrtok 8831 nových prípadov nákazy koronavírusom za uplynulých 24 hodín a 169 úmrtí. Celkový počet prípadov vzrástol na 441.108 a celkový počet obetí na 5384. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské krízové centrum.



Denný nárast počtu prípadov infekcie už 20 dní neprekročil 10.000. V porovnaní so stredou celkový počet prípadov vzrástol o dve percentá, čo je najmenej od vypuknutia pandémie.



Vo štvrtok krízové centrum eviduje 8666 čerstvo vyliečených pacientov, čím sa celkový počet vyliečených zvýšil na 204.623. To predstavuje 46,3 percenta z celkového počtu ľudí infikovaných vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19.



Ohnisko pandémie v Rusku - hlavné mesto Moskva - eviduje 3061 novovyliečených a 1998 nových prípadov. Ďalších 767 infikovaných potvrdila Moskovská oblasť, 375 hlási Petrohrad.



Takzvané reprodukčné číslo nového koronavírusu (R0), ktoré meria jeho schopnosť šíriť sa, kleslo v krajine na 1. To znamená, že jeden nakazený infikuje jedného ďalšieho človeka. V Moskve R0 kleslo na 0,9.