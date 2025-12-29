Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko hlási dobytie ďalšej dediny v ukrajinskej Doneckej oblasti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ruské ministerstvo počas víkendu hlásilo dobytie mesta Myrnohrad taktiež v Doneckej oblasti.

Autor TASR
Moskva 29. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že jeho sily obsadili dedinu Dibrova v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News a príspevku ruského ministerstva obrany na platforme Telegram.

Rezort obrany na Telegrame uviedol, že jeho jednotky „bojovými akciami dokončili oslobodenie obce Dibrova v Doneckej ľudovej republike“.

Britská stanica informuje, že nedokázala nezávisle overiť správu Ruska o obsadení tejto ukrajinskej dediny.

Ruské ministerstvo počas víkendu hlásilo dobytie mesta Myrnohrad taktiež v Doneckej oblasti. V príspevku na Telegrame vyhlásilo, že ruské jednotky v tejto oblasti „oslobodili“ aj Dimitrov (ruský názov pre Myrnohrad), Rodynske, Artemivku a Viľne.

Ukrajinská armáda poprela tvrdenia Ruska o obsadení Myrnohradu. Uznala, že situácia v tomto meste je zložitá, no Rusom sa ho nedarí ovládnuť. Rovnako tak poprela správy o obsadení mesta Huľajpole v Záporožskej oblasti. Ruské správy o údajných úspechoch na bojisku sú podľa ukrajinskej armády určené pre zahraničných partnerov Kyjeva a počas mierových rokovaní sa zintenzívnili.

Myrnohrad sa nachádza v Doneckej oblasti neďaleko Pokrovska, kľúčového logistického uzla, ktoré Rusko podľa svojich tvrdení dobylo 1. decembra. Huľajpole leží vo východnej časti Záporožskej oblasti, kde sa predtým pomalý postup ruských síl v posledných mesiacoch zrýchlil.
