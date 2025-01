Rusko hlási dobytie dediny v Donecku, podľa Ukrajiny sa ďalej bojuje

Kyjev 27. januára (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo obsadenie Velykej Novosilky, strategicky dôležitej dediny na východe Ukrajiny. Vyhlásenie nebolo možné nezávisle potvrdiť. Kyjev medzitým tvrdil, že ukrajinskí vojaci sa stiahli iba z niektorých oblastí mesta, aby sa vyhli obkľúčeniu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Velyka Novosilka mala pred vojnou približne 5000 obyvateľov. Ak by sa potvrdilo jej obsadenie ruskými silami po mesiacoch bojov, stala by sa tak prvým významnejším mestom v Doneckej oblasti, ktoré v tomto roku získali Rusi.



Analytici podľa AP dlhodobo predpovedali, že pád tejto väčšej dediny ležiacej približne 15 kilometrov od susednej Dnepropetrovskej oblasti v prospech Ruska je iba otázkou času.



Vo vyhlásení 110. samostatnej mechanizovanej brigády ukrajinských pozemných síl sa uvádza, že hoci majú približne rovnakú silu ako ruské jednotky, pokiaľ ide o delostrelectvo a bezpilotné lietadlá, Rusi majú obrovskú výhodu v počte ľudí.



"Naše jednotky sa s využitím poveternostných podmienok obratne stiahli z oblastí, kde hrozilo obkľúčenie. To však neznamená, že sme mesto úplne opustili, boje vo Velykej Novosilke pokračujú," uviedla ukrajinská brigáda s tým, že stiahnutie sa za rieku znemožní Rusom ďalej postupovať.



Rusko minulý rok po dlhých bojoch obsadilo mestá Avdijivka a Vuhledar v Doneckej oblasti. Tie boli podľa AP pred svojím pádom z veľkej časti zrovnané so zemou ruským delostrelectvom, kĺzavými bombami a bezpilotnými lietadlami.



Rusi sa taktiež už niekoľko mesiacov pokúšajú dobyť kľúčové donecké mestá - Pokrovsk a Časiv Jar. Rusko minulý pondelok tvrdilo, že jeho jednotky obsadili dedinu Ševčenko, vzdialenú zhruba tri kilometre od Pokrovska.