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Rusko hlási dobytie východoukrajinskej bašty Kosťantynivka
Kosťantynivka je jednou z posledných ukrajinských bášt na ceste ku kľúčovým mestám Kramatorsk a Sloviansk, ktorých dobytie je pre Kremeľ konečným cieľom na Donbase.
Autor TASR
Moskva 4. júla 2026 (TASR) – Rusko v piatok oznámilo, že dobylo mesto Kosťantynivka na východe Ukrajiny, ktoré je kľúčovým bodom na ceste vedúcej k posledným veľkým mestám na Donbase, ktoré sú stále pod kontrolou Kyjeva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Boje o toto mesto, ktoré malo pred vojnou približne 78.000 obyvateľov, prebiehajú od konca roka 2025 a v súčasnosti predstavujú hlavné úsilie ruských síl na viac ako 1000 kilometrov dlhom fronte.
„Kosťantynivka je definitívne dobytá. Mesto je teraz plne pod našou kontrolou,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred novinármi a dodal, že prezident Vladimir Putin o tom hovoril s velením armády.
Putin, ktorý sa v televíznom vystúpení objavil pred členmi generálneho štábu v uniforme, poďakoval ruským vojakom a vyhlásil, že dobytie Kosťantynivky má „mimoriadny strategický význam“. „Ruské ozbrojené sily si na fronte naďalej udržiavajú strategickú iniciatívu,“ dodal.
Ruský veliteľ Anton Grunis uviedol, že armáda vykonáva „pátracie a likvidačné operácie proti ukrajinským vojakom odrezaným od svojich jednotiek, ktorí sa pokúšajú ukryť v budovách, pivniciach a ruinách“.
Kosťantynivka je jednou z posledných ukrajinských bášt na ceste ku kľúčovým mestám Kramatorsk a Sloviansk, ktorých dobytie je pre Kremeľ konečným cieľom na Donbase.
Peskov uviedol, že Putin navštívil veliteľské stanovište ruskej armády, kde si vypočul správu generálneho štábu a poďakoval ruským vojakom. Dodal, že ruské sily teraz kontrolujú celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny, ktorá je jednou z dvoch oblastí tvoriacich Donbas.
Náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov medzitým uviedol, že ruské jednotky sú teraz deväť kilometrov od Záporožia, veľkého mesta na juhu Ukrajiny, ktoré malo pred vojnou viac ako 700.000 obyvateľov. Ďalší veliteľ uviedol, že jeho jednotky sú desať kilometrov od mesta Sumy na severe krajiny, ktoré malo pred vojnou približne 250 000 obyvateľov.
Boje o toto mesto, ktoré malo pred vojnou približne 78.000 obyvateľov, prebiehajú od konca roka 2025 a v súčasnosti predstavujú hlavné úsilie ruských síl na viac ako 1000 kilometrov dlhom fronte.
„Kosťantynivka je definitívne dobytá. Mesto je teraz plne pod našou kontrolou,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred novinármi a dodal, že prezident Vladimir Putin o tom hovoril s velením armády.
Putin, ktorý sa v televíznom vystúpení objavil pred členmi generálneho štábu v uniforme, poďakoval ruským vojakom a vyhlásil, že dobytie Kosťantynivky má „mimoriadny strategický význam“. „Ruské ozbrojené sily si na fronte naďalej udržiavajú strategickú iniciatívu,“ dodal.
Ruský veliteľ Anton Grunis uviedol, že armáda vykonáva „pátracie a likvidačné operácie proti ukrajinským vojakom odrezaným od svojich jednotiek, ktorí sa pokúšajú ukryť v budovách, pivniciach a ruinách“.
Kosťantynivka je jednou z posledných ukrajinských bášt na ceste ku kľúčovým mestám Kramatorsk a Sloviansk, ktorých dobytie je pre Kremeľ konečným cieľom na Donbase.
Peskov uviedol, že Putin navštívil veliteľské stanovište ruskej armády, kde si vypočul správu generálneho štábu a poďakoval ruským vojakom. Dodal, že ruské sily teraz kontrolujú celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny, ktorá je jednou z dvoch oblastí tvoriacich Donbas.
Náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov medzitým uviedol, že ruské jednotky sú teraz deväť kilometrov od Záporožia, veľkého mesta na juhu Ukrajiny, ktoré malo pred vojnou viac ako 700.000 obyvateľov. Ďalší veliteľ uviedol, že jeho jednotky sú desať kilometrov od mesta Sumy na severe krajiny, ktoré malo pred vojnou približne 250 000 obyvateľov.