Rusko hlási odvrátenie troch útokov námorných dronov na Krymský most

Moskva 2. septembra (TASR) - Rusko v noci na sobotu vo vodách Čierneho mora odvrátilo tri útoky ukrajinských námorných dronov na Krymský most, oznámilo ruské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Dňa 2. septembra približne o 2.20 h moskovského času (1.20 h SELČ) bolo v Čiernom mori zničené tretie ukrajinské bezposádkové plavidlo s čiastočným ponorom, ktoré vyslal kyjevský režim s cieľom uskutočniť teroristický útok na Krymský most," uviedol ruský rezort obrany v aplikácii Telegram.



Jeden pokus o útok sa podľa ministerstva uskutočnil v piatok v noci; ďalšie dva v sobotu skoro ráno. Tieto správy však podľa DPA nebolo možné bezprostredne overiť.



Krymský most, nazývaný aj Kerčský most, spája pevninské Rusko s anektovaným Krymským polostrovom. Je mimoriadne dôležitý pre zásobovanie tohto polostrova i ruských vojakov na juhu Ukrajiny a Kyjev naň opakovane útočí.



Rusko podľa satelitných snímok časť mosta chráni bariérou vytvorenou z lodí, píše DPA. Tá má podľa pozorovateľov zabrániť možným útokom ukrajinských námorných dronov.