< sekcia Zahraničie
Rusko hlási päť obetí po útoku dronu na autobus v Belgorodskej oblasti
Okrem obetí na životoch úrady hlásia aj 23 zranených civilistov, medzi ktorými je jeden tínedžer. Všetkých zranených hospitalizovali v Šebekine. Stav troch osôb je kritický.
Autor TASR
Moskva 20. júla (TASR) - Pri útoku dronu na linkový autobus, ku ktorému došlo v pondelok v ruskej Belgorodskej oblasti, prišli o život štyri ženy a jedno dieťa. V príspevku na sieti Max o tom informoval Alexandr Šuvajev, ktorý dočasne zastáva post gubernátora tejto oblasti susediacej s Ukrajinou, informuje stanica BBC, píše TASR.
K útoku došlo na ceste medzi mestami Šebekino a Belgorod, ktoré je administratívnym centrom. Okrem obetí na životoch úrady hlásia aj 23 zranených civilistov, medzi ktorými je jeden tínedžer. Všetkých zranených hospitalizovali v Šebekine. Stav troch osôb je kritický.
Zodpovednosť za „úmyselný a cynický“ dronový útok Šuvajev pripísal „kyjevským neonacistickým teroristom.“
Ukrajinská strana sa k informáciám ruských úradov a Šuvajevovým obvineniam zatiaľ nevyjadrila, doplnila BBC.
Belgorodská oblasť patrí medzi najčastejšie napádané ruské regióny, keďže leží v blízkosti ukrajinskej hranice. Ruské úrady z týchto útokov obviňujú Kyjev, ten sa však k jednotlivým incidentom väčšinou nevyjadruje.
K útoku došlo na ceste medzi mestami Šebekino a Belgorod, ktoré je administratívnym centrom. Okrem obetí na životoch úrady hlásia aj 23 zranených civilistov, medzi ktorými je jeden tínedžer. Všetkých zranených hospitalizovali v Šebekine. Stav troch osôb je kritický.
Zodpovednosť za „úmyselný a cynický“ dronový útok Šuvajev pripísal „kyjevským neonacistickým teroristom.“
Ukrajinská strana sa k informáciám ruských úradov a Šuvajevovým obvineniam zatiaľ nevyjadrila, doplnila BBC.
Belgorodská oblasť patrí medzi najčastejšie napádané ruské regióny, keďže leží v blízkosti ukrajinskej hranice. Ruské úrady z týchto útokov obviňujú Kyjev, ten sa však k jednotlivým incidentom väčšinou nevyjadruje.