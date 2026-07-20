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Rusko hlási päť obetí po útoku dronu na autobus v Belgorodskej oblasti

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Ukrajinský vojak pripravuje dron s FPV na streľbu smerom k ruským pozíciám v blízkosti mesta Kramatorsk na fronte v Doneckej oblasti na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Okrem obetí na životoch úrady hlásia aj 23 zranených civilistov, medzi ktorými je jeden tínedžer. Všetkých zranených hospitalizovali v Šebekine. Stav troch osôb je kritický.

Autor TASR
Moskva 20. júla (TASR) - Pri útoku dronu na linkový autobus, ku ktorému došlo v pondelok v ruskej Belgorodskej oblasti, prišli o život štyri ženy a jedno dieťa. V príspevku na sieti Max o tom informoval Alexandr Šuvajev, ktorý dočasne zastáva post gubernátora tejto oblasti susediacej s Ukrajinou, informuje stanica BBC, píše TASR.

K útoku došlo na ceste medzi mestami Šebekino a Belgorod, ktoré je administratívnym centrom. Okrem obetí na životoch úrady hlásia aj 23 zranených civilistov, medzi ktorými je jeden tínedžer. Všetkých zranených hospitalizovali v Šebekine. Stav troch osôb je kritický.

Zodpovednosť za „úmyselný a cynický“ dronový útok Šuvajev pripísal „kyjevským neonacistickým teroristom.“

Ukrajinská strana sa k informáciám ruských úradov a Šuvajevovým obvineniam zatiaľ nevyjadrila, doplnila BBC.

Belgorodská oblasť patrí medzi najčastejšie napádané ruské regióny, keďže leží v blízkosti ukrajinskej hranice. Ruské úrady z týchto útokov obviňujú Kyjev, ten sa však k jednotlivým incidentom väčšinou nevyjadruje.
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