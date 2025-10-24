< sekcia Zahraničie
Rusko hlási po ukrajinskom útoku piatich zranených
Autor TASR
Moskva 24. októbra (TASR) - Ukrajina v noci na piatok podnikla útok dronom v ruskom meste Krasnogorsk v Moskovskej oblasti, pri ktorom utrpelo zranenia päť ľudí, oznámil to tamojší gubernátor Andrej Vorobiov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dron zasiahol byt na 14. poschodí obytnej budovy v Krasnogorsku, upresnil na platforme Telegram Vorobiov. Zranenia podľa neho utrpeli piati ľudia vrátane dieťaťa.
AFP pripomína, že Rusko pokračuje v každodenných útokoch na Ukrajinu, ktorú ruské vojská napadli vo februári 2022. Ruské sily sa pred nadchádzajúcou zimou zameriavajú na kľúčovú energetickú infraštruktúru susednej Ukrajiny, ktorá útoky opätuje. Avšak ruská metropola Moskva a jej okolité oblasti nie sú častým cieľom ukrajinských útokov.
Západní spojenci Ukrajiny v uplynulom období zvýšili svoj tlak na Rusko. Spojené štáty a Európska únia v stredu a vo štvrtok oznámili nové sankcie voči Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Lídri EÚ okrem toho podnikli kroky smerom k financovaniu ukrajinskej obrany na ďalšie dva roky, hoci zatiaľ neschválili obrovskú „reparačnú pôžičku“ krytú zmrazenými ruskými aktívami, informuje AFP.
