Rusko hlási záplavy v 39 regiónoch, najhoršia situácia je v meste Orsk

Moskva 8. apríla (TASR) - Rýchlo sa topiaci sneh spôsobil nárast hladín riek a záplavy v 39 regiónoch Ruskej federácie. Momentálne je zaplavených viac ako 10.400 budov a v dôsledku rýchleho topenia snehu sa očakávajú aj ďalšie záplavy. Vo svojom vyhlásení to v pondelok uviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie, informovala agentúra AP.



V Sibírskom, Povolžskom a Centrálnom federálnom okruhu sa do 11. apríla predpokladá nárast priemerných denných teplôt, čo pri súčasnom topení snehu môže viesť k zaplavovaniu ďalších nízko položených oblastí, uvádza sa v správe ministerstva.



Najvážnejšia je situácia v meste Orsk v Orenburskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska, kde sa po pretrhnutí hrádze na rieke Ural a záplavách vylieva aj rieka Elšanka. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) to v noci na pondelok oznámil primátor mesta Vasilij Kozupica, ktorý vyzval obyvateľov, aby sa evakuovali na bezpečné miesto. Situáciu v meste úrady označili za kritickú. Ohrozené je aj mesto Orenburg.



Ruské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu informovalo, že v súvislosti so situáciou v Orsku vyhľadalo lekársku pomoc 99 ľudí vrátane 18 detí, pričom šesť dospelých a tri deti hospitalizovali.



Úrady v zaplavenom Orsku predtým hlásili smrť štyroch ľudí. Uviedli súčasne, že nikto z nich sa neutopil - smrť nastala z iných dôvodov.



RFE/RL doplnila, že v niektorých štvrtiach Orska voda dosahuje okná domov na prvom poschodí, ľudia sa po meste presúvajú na lodiach. Kvôli povodni všetky školy prešli na dištančné vyučovanie. Pre povodeň prerušila prevádzku aj miestna ropná rafinéria.



Na základe predpovedí hydrologickej služby úrady v Orenburskej oblasti očakávajú, že kulmináciu na rieke okolo 10. apríla. Stabilizácia situácie sa očakáva po 20. apríli, uviedla vo vyhlásení tlačová služba Orenburskej oblasti.



Hrádze na brehu rieky Ural v Orsku boli vybudované v roku 2014, aby mesto chránili pred povodňami. V tomto roku však musela vodná elektráreň zvýšiť vypúšťanie vody z priehrady. Hrádze v Orsku ale takýto tlak vody nevydržali. Pretrhli sa v piatok večer po prívalovom daždi. Ruské úrady začali v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci "nedbanlivosti a porušenia bezpečnostných predpisov pri výstavbe".



Záplavy po pretrhnutí hrádze v Rusku zasiahli aj susedný Kazachstan. Tamojší prezident Kasym-Žomart Tokajev ich označil za potenciálne najhoršiu prírodnú katastrofu v Kazachstane za uplynulých 80 rokov.