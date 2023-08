Rusko hlási, že nad Belgorodskou oblasťou zostrelilo ukrajinský dron

Moskva 13. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili ukrajinský dron nad územím Belgorodskej oblasti. Tá hraničí s viacerými oblasťami vo východnej časti Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky denníka The Guardian.



Dron bol podľa ministerstva zneškodnený približne o 4.00 h miestneho času (3.00 h SELČ). Obete a ani škody nehlásili, informácie však nebolo možné nezávisle overiť.



Predstavitelia ukrajinskej armády v sobotu oznámili, že kyjevské sily dosiahli pokrok na juhu krajiny, píše The Guardian. Získali tam pod kontrolu nešpecifikované časti územia a zaznamenali čiastočné úspechy aj v okolí obce Robotyne v Záporožskej oblasti.



Rusko v sobotu uviedlo, že zneškodnilo tri ukrajinské strely oblasti Kerčského prielivu. Kremľom dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov uviedol, že most poškodený nebol.



Ruský rezort diplomacie tieto ukrajinské útoky na Kerčský most označilo za teroristické útoky na civilnú infraštruktúru, píše The Guardian.



Ruské sily však od začiatku invázie opakovane cielia na civilnú infraštruktúru a uskutočňujú letecké útoky na energetickú sieť, priehrady, parky, školy, domy, kostoly či hotely, dodáva tento britský denník.