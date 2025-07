Rusko hlási, že v noci na sobotu zneškodnilo 71 dronov

Moskva 19. júla (TASR) - Ruský dopravný úrad (Rosaviacija) nariadil dočasné obmedzenie odletov a príletov na moskovské letisko Šeremetievo. V piatok večer bola nakrátko pozastavená aj prevádzka letiska Domodedovo, informovala v sobotu britská stanica BBC, píše TASR. K takýmto opatreniam ruské úrady zvyčajne pristupujú v čase hrozby dronových útokov.



Ruské ministerstvo obrany vo svojej zvodke zo sobotňajšieho rána uviedlo, že v noci na sobotu systémy protivzdušnej obrany zničili alebo zachytili 71 ukrajinských bezpilotných lietadiel, z toho 16 nad Moskovskou oblasťou.



Nad Rostovskou oblasťou bolo neutralizovaných 24 dronov, ďalších 16 nad Moskovskou oblasťou, z toho 13 sa údajne blížilo k Moskve. Brianska oblasť čelila útoku 11 dronov, Kalužskú oblasť ohrozovalo desať dronov a Kurskú oblasť tri. Z Oriolskej, Tulskej a Lipeckej oblasti hlásili po dva drony. Jeden bezpilotný stroj bol zneškodnený aj nad územím Krasnodarského kraja.



V Rostovskej oblasti úlomky dronov spadli na železničnú trať, v dôsledku čoho bola vlaková doprava dočasne prerušená až do ich odstránenia. Týkalo sa to približne 50 regionálnych a prímestských spojov.



BBC pripomenula, že tieto informácie sa zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.



Kyjev sa k správam o dronových útokoch na ruskom území vyjadruje len zriedkavo, hoci Ukrajina pravidelne útočí na vojenské a priemyselné ciele v Rusku.



Podobným útokom čelila Moskva, jej okolie aj ďalšie oblasti európskej časti Ruska aj predchádzajúce dve noci. V noci na 17. júla boli dronové útoky hlásené z Moskvy, Petrohradu, Belgorodu, Voroneže a ďalších regiónov. Drony opäť zacielili na Moskvu aj 18. júla, pričom výbuchy bolo počuť v okolí Zvenigorodu, Istry a Zelenogradu, uviedol moskovský primátor Sergej Sobianin.



K údajným útokom na Moskvu došlo po tom, čo americký prezident Donald Trump dal Kremľu 50 dní na uzavretie mierovej dohody, inak bude čeliť „prísnym clám“ zo strany Washingtonu. Pred týmto oznámením sa Trump počas telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským údajne zaujímal o to, či je Ukrajina schopná zaútočiť na Moskvu.