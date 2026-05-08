< sekcia Zahraničie
Rusko hlási zničenie 20 dronov letiacich na Moskvu
Jednostranné prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti v noci na piatok, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom 8. a 9. mája.
Autor TASR
Moskva 8. mája (TASR) - Ruské systémy protivzdušnej obrany v priebehu uplynulých 15 hodín zostrelili viac než 50 dronov, ktoré smerovali na Moskvu, oznámil v noci na piatok starosta metropoly Sergej Sobianin. Približne 20 dronov podľa neho systémy zachytili od začiatku prímeria vyhláseného Ruskom pre oslavy sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
Jednostranné prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti v noci na piatok, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom 8. a 9. mája. Zastavenie paľby má trvať až do nedele 10. mája.
Ruská protivzdušná obrana od štvrtkového dopoludnia do noci na piatok zostrelila vyše 50 bezpilotných lietadiel letiacich na Moskvu, uviedol Sobjanin v sérii príspevkov zverejnených na sieti Telegram, v ktorých informoval o ničení dronov počas celého dňa.
Ruské ministerstvo obrany v samostatnom vyhlásení uviedlo, že počas štvorhodinového obdobia, ktoré sa skončilo o polnoci moskovského času, zničilo v rôznych oblastiach 95 ukrajinských dronov.
Krátko pred polnocou ruská agentúra TASS tiež informovala, že na moskovskom letisku Vnukovo zaviedli dočasné obmedzenie prevádzky „kvôli bezpečnosti letov“.
Na oslavách v Moskve sa plánuje zúčastniť aj premiér SR Robert Fico, ktorého zároveň čakajú rokovania s Putinom. Okrem neho budú prítomní aj prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko, prezident Laosu Thongloun Sisoulith, kráľ Malajzie sultán Ibrahim, prezident Abcházska Badra Gunba, prezident Južného Osetska Alan Gaglojev a prezident bosnianskej Republiky srbskej Siniša Karan.
Jednostranné prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti v noci na piatok, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom 8. a 9. mája. Zastavenie paľby má trvať až do nedele 10. mája.
Ruská protivzdušná obrana od štvrtkového dopoludnia do noci na piatok zostrelila vyše 50 bezpilotných lietadiel letiacich na Moskvu, uviedol Sobjanin v sérii príspevkov zverejnených na sieti Telegram, v ktorých informoval o ničení dronov počas celého dňa.
Ruské ministerstvo obrany v samostatnom vyhlásení uviedlo, že počas štvorhodinového obdobia, ktoré sa skončilo o polnoci moskovského času, zničilo v rôznych oblastiach 95 ukrajinských dronov.
Krátko pred polnocou ruská agentúra TASS tiež informovala, že na moskovskom letisku Vnukovo zaviedli dočasné obmedzenie prevádzky „kvôli bezpečnosti letov“.
Na oslavách v Moskve sa plánuje zúčastniť aj premiér SR Robert Fico, ktorého zároveň čakajú rokovania s Putinom. Okrem neho budú prítomní aj prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko, prezident Laosu Thongloun Sisoulith, kráľ Malajzie sultán Ibrahim, prezident Abcházska Badra Gunba, prezident Južného Osetska Alan Gaglojev a prezident bosnianskej Republiky srbskej Siniša Karan.