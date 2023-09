Rusko hlási zostrelenie 11 ukrajinských dronov

Moskva 29. septembra (TASR) - Rusko vyhlásilo, že v noci na piatok zničilo nad západoruskými oblasťami jedenásť ukrajinských dronov. Jednému z nich sa podarilo zhodiť výbušniny na elektrickú rozvodňu, čo viedlo k prerušeniu dodávok elektriny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ruské ministerstvo obrany v aplikácii Telegram spresnilo, že 10 týchto bezpilotných lietadiel bolo zničených nad Kurskou a jeden nad Kalužskou oblasťou.



Gubernátor Kurskej oblasti Roman Starovojt uviedol, že tento región sa počas noci stal terčom masívneho útoku ukrajinských dronov. Jeden z nich zhodil dve výbušniny na elektrickú stanicu v obci Belaja, ktorá leží len necelých 25 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.



"Na jednom z (elektrických) transformátorov vypukol požiar. Boli prerušené dodávky elektrickej energie do piatich usadlostí a jednej nemocnice. Na miesto vyrazili hasičské posádky," napísal Starovojt na Telegrame.



Gubernátor dodal, že dodávky elektriny budú obnovené hneď, ako to bezpečnostná situácia umožní. Obyvateľov upozornil, aby sa zostrelených dronov v žiadnom prípade nedotýkali, ani sa k nim nepribližovali. Hrozí totiž nebezpečenstvo ich samozničenia, pri ktorom by mohlo dôjsť k zraneniam alebo obetiam na životoch.



Rusko už vo štvrtok večer hlásilo zničenie dvoch ukrajinských dronov nad Belgorodskou oblasťou, ktorá susedí s Kurskou.



Ukrajina od začiatku svojej protiofenzívy v júni tohto roku uskutočňuje na ruskom území vo väčšej miere útoky bezpilotnými lietadlami, pri ktorých ojedinele dochádza aj k poškodeniu budov. Ruské úrady však význam týchto útokov zľahčujú, píše AFP.