Rusko hlási zostrelenie dvoch ukrajinských rakiet pri Krymskom moste

Moskva 12. augusta (TASR) - Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili dvojicu ukrajinských striel nad Kerčským prielivom v okolí mosta, ktorý spája anektovaný polostrov Krym s ruskou pevninou, oznámil Kremľom dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov. Most nebol poškodený. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Aksionov miestnych obyvateľov vyzval, aby zachovali pokoj. Fotografie zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú stĺpy dymu v okolí tohto mosta.



Rusko predtým v sobotu oznámilo, že nad anektovaným polostrovom Krym zneškodnilo 20 ukrajinských dronov. Štrnásť bezpilotných lietadiel bolo zničených systémami protivzdušnej obrany a voči ďalším šiestim boli použité prostriedky elektronickej vojny, uviedlo ministerstvo obrany v aplikácii Telegram.



Ukrajinské sily v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Kyjev opakovane uviedol, že plánuje získať Krym späť a útokmi sa zameriava aj na Krymský most, píše AFP. Tento most je známy aj pod označením Kerčský most.