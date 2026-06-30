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Rusko hlási zostrelenie stoviek ukrajinských dronov
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila údery na infraštruktúru a energetické zariadenia hlboko na území Ruska.
Autor TASR
Moskva 30. júna (TASR) - Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na utorok zostrelili desiatky ukrajinských dronov, ktoré smerovali na Moskvu, oznámil starosta metropoly Sergej Sobianin. Ruské ministerstvo obrany medzičasom informovalo o zničení celkovo 419 ukrajinských bezpilotných lietadiel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila údery na infraštruktúru a energetické zariadenia hlboko na území Ruska. Cieľom podľa Kyjeva je znížiť príjmy Moskvy určené na financovanie jej invázie na Ukrajinu a donútiť Rusov pocítiť jej dôsledky.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany v noci zachytili a zneškodnili 419 ukrajinských dronov po celom území krajiny. O prípadných obetiach alebo škodách sa rezort nezmienil.
Sobianin vo svojom príspevku na sociálnej sieti uviedol, že protivzdušná obrana zostrelila 50 „nepriateľských dronov“ letiacich na Moskvu. Záchranné zložky podľa neho zasahovali na miestach, kde dopadli trosky zničených strojov.
Medzi štvrtkom a piatkom Rusko podľa AFP zachytilo 660 ukrajinských dronov, čo je jeden z najvyšších počtov od začiatku invázie.
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila údery na infraštruktúru a energetické zariadenia hlboko na území Ruska. Cieľom podľa Kyjeva je znížiť príjmy Moskvy určené na financovanie jej invázie na Ukrajinu a donútiť Rusov pocítiť jej dôsledky.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany v noci zachytili a zneškodnili 419 ukrajinských dronov po celom území krajiny. O prípadných obetiach alebo škodách sa rezort nezmienil.
Sobianin vo svojom príspevku na sociálnej sieti uviedol, že protivzdušná obrana zostrelila 50 „nepriateľských dronov“ letiacich na Moskvu. Záchranné zložky podľa neho zasahovali na miestach, kde dopadli trosky zničených strojov.
Medzi štvrtkom a piatkom Rusko podľa AFP zachytilo 660 ukrajinských dronov, čo je jeden z najvyšších počtov od začiatku invázie.