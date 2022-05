Rusko hnevajú plány Fínska a Švédska vstúpiť do NATO

Moskva 16. mája (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov naznačil, že Moskvu hnevajú správy o plánoch Švédska a Fínska vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO). V pondelok o tom informoval portál britskej stanice Sky News.



"Nikto by nemal mať mylné predstavy, že Rusko jednoducho prijme členstvo Švédska a Fínska v NATO," vyhlásil Riabkov a dodal, že bezpečnosť v oboch krajinách "sa týmto krokom neposilní".



Vstup oboch severských štátov do NATO označil Riabkov za "chybu, ktorá bude mať ďalekosiahle následky".



"Celkový stupeň vojenského napätia stúpne, predvídateľnosť v tejto oblasti klesne. Je to hanba, že zdravý rozum je obetovaný určitým domnienkam, čo by sa malo v súčasnej situácii urobiť," povedal Riabkov.



"Po rozhodnutí (Fínska a) Švédska sa celosvetová situácia radikálne zmení," upozornil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.



Krok dvoch historicky neutrálnych štátov by bol jednou z najväčších zmien v bezpečnostnej architektúre Európy za celé desaťročia a odráža výrazný posun vo vnímaní vojenskej aliancie v tomto severskom regióne. Občania a vlády týchto dvoch krajín začali meniť názor na NATO po začatí invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára, píše agentúra Reuters.



NATO a Spojené štáty v nedeľu uviedli, že sú presvedčené, že Turecko nebude zdržiavať členstvo dvoch škandinávskych štátov v západnej vojenskej aliancii.