Rusko hodnotí stav ľudských práv v ČR, Praha: Vypadnite z Ukrajiny

Praha/Moskva 26. júla (TASR) - České úrady sa podľa ruskej diplomacie zapájajú do "deštruktívnych zahraničnopolitických akcií" miesto toho, aby riešili "chronické problémy" vlastnej krajiny. Rusko to uviedlo v správe ministerstva zahraničných vecí v Moskve o dodržiavaní ľudských práv v časti venovanej Česku. Praha zareagoala pripomienkou ruského správania sa a zločinov vo vojne na Ukrajine, informuje TASR na základe správy servera iDnes.cz.



Ruská správa tvrdí, že v Česku vyvoláva kritiku fungovanie médií a "znepokojenie" vraj budí aj stav slobody slova. Na sociálnych sieťach bola pritom správa ruského ministerstva zverejnená práve v deň, keď ruská generálna prokuratúra označila ruskú televíziu Dožď i viacero ďalších nezávislých médií, ktorých pôsobenie je v súčasnom Rusku zakázané, za "nežiaduce".



Ruská diplomacia sa taktiež zmieňuje o kritike medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv, pokiaľ ide o rasistické predsudky a rasisticky motivované útoky "proti moslimom, Rómom, Židom, migrantom a aktivistom národnostných menšín", cituje iDnes.cz.



Zdrojom kritiky je podľa Moskvy aj stav českej justície, postavenie žien či problematika domáceho násilia. Problémy má mať Česko podľa Moskvy aj pri ochrane práv detí, najmä keď ide o rozšírené sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie, uvádza správa.



"Chronické problémy Česka: neunášame deti, nebombardujeme nemocnice a neokupujeme susedné krajiny. Vypadnite z Ukrajiny," odporučila následne česká diplomacia Moskve na sociálnej sieti Twitter.



Rusko vojensky napadlo Ukrajinu pred 517 dňami. Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu už navyše na ruského prezidenta Vladimira Putina vydal aj zatykač kvôli únosom ukrajinských detí do Ruska, pripomína server.