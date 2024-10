Rusko hostí summit BRICS, s Putinom sa stretne aj tajomník OSN

Kazaň 22. októbra (TASR) — Viac než 20 hláv štátov sa v utorok stretáva v ruskom meste Kazaň, kde otvoria trojdňový summit skupiny BRICS. Schôdzka na najvyššej úrovni v takomto rozsahu sa uskutoční v Rusku prvýkrát od začiatku invázie jeho síl na Ukrajinu vo februári 2022. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hostiteľom summitu rozvíjajúcich sa ekonomík je ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa jeho zorganizovaním snaží dokázať Západu, že pokusy izolovať Rusko v súvislosti s inváziou na Ukrajinu zlyhali. Moskva zároveň podľa AFP dúfa, že skupina BRICS sa stane akousi protiváhou k "hegemónii" Západu.



Do Kazane prídu čínsky prezident Si Ťin-pching, indický premiér Naréndra Módí či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Na okraj schôdzky sa Putin stretne aj s generálnym tajomník OSN Antóniom Guterresom, čo bude jeho prvá návšteva v Rusku od apríla 2022.



Skupinu BRICS pôvodne tvorili iba Brazília, Rusko, India a Číny, neskôr sa pridala Juhoafrická republika a za posledný rok aj Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty. Práve rozšírenie skupiny si Moskva stanovila ako pilier svojej zahraničnej politiky. AFP konštatuje, že BRICS je plná vnútorných rozporov, napríklad medzi Indiou a Čínou.



Jednou z hlavným tém summitu bude Putinova myšlienka vytvoriť platobný systém, ktorý by konkuroval systému SWIFT. Od neho boli ruské banky odrezané v roku 2022. Lídri sa budú zaoberať aj eskalujúcim konfliktom na Blízkom východe.



Západ sa domnieva, že Rusko sa snaží BRICS využiť na rozšírenie vlastného vplyvu a presadzovanie svojich naratívov o vojne na Ukrajine, ktorú Moskva označuje ako "špeciálnu vojenskú operáciu".



Politický analytik z Moskvy Konstantin Kalačev pre AFP povedal, že stretnutím v Kazani sa Kremeľ "snaží ukázať, že Rusko nielenže nie je izolované, ale má aj partnerov a spojencov".



Kremeľ tvrdí, že globálne záležitosti by sa mali riadiť medzinárodným právom a nie "pravidlami, ktoré stanovujú jednotlivé krajiny, menovite Spojené štáty americké".



"Sme presvedčení, že BRICS je prototypom multipolarity, štruktúrou spájajúcou južnú a východnú pologuľu na princípoch suverenity a vzájomného rešpektu," povedal poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Skupina podľa neho "postupne buduje most k demokratickejšiemu a spravodlivejšiemu svetovému poriadku".



Spojené štáty odmietajú myšlienku, že z BRICS by sa mohol stať jeho "geopolitický rival". Zároveň však vyjadrujú obavy z toho, že Moskva v čase, keď pokračuje konflikt na Ukrajine, predvádza svoj vplyv na poli diplomacie.