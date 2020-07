Hovorcu Pussy Riot prepustili. Začnú ho vyšetrovať pre kanadský pas

Moskva 7. júla (TASR) - Ruské vyšetrovacie orgány začali trestné konanie proti zakladateľovi internetového portálu Mediazona Piotrovi Verzilovovi za to, že ruským úradom neoznámil, že je držiteľom kanadského pasu. Verzilov je známy aj ako neoficiálny hovorca projektu Pussy Riot, ktorý je známy protestmi proti súčasnému ruskému vedeniu.



Ako informoval spravodajský portál Novaja gazeta, Verzilov získal kanadský pas vďaka tomu, že istý čas žil s otcom v Kanade a študoval tam.



Za nesplnenie povinnosti oznámiť ruským úradom získanie občianstva cudzieho štátu Verzilovovi hrozí pokuta až do 200.000 rubľov alebo 400 hodín verejnoprospešných prác.



Novaja gazeta napísala, že Verzilov dostal predvolanie na výsluch na 7. júla.



Podpísal ho vyšetrovateľ, ktorý viedol konanie vo veci vlaňajších masových protivládnych protestov v Moskve i protestov na Blatnom námestí. Samotný výsluch vykoná vyšetrovateľ, ktorý koncom júna riadil prehliadku vo Verzilovom byte, ktorá sa uskutočnila v rámci vyšetrovania podozrenia z účasti na masových nepokojoch a použitia násilia proti verejnému činiteľovi.



Verzilova po bytovej prehliadke previezli na políciu, odkiaľ ho po výsluchu prepustili ako svedka v kauze masových nepokojov v Moskve. Pred policajnou stanicou na Verzilova čakala skupina ľudí v civile, ktorá podľa neho mala za úlohu sledovať ho a vyprovokovať incident.



Piotr Verzilov pred súdom vyhlásil, že bitku sa im vyvolať nepodarilo, tak ho "aspoň obvinili z výtržnosti", ktorej sa dopustil, keď v rámci sebaobrany pred útokom neznámeho mladíka údajne používal na verejnosti vulgarizmy. Bol za to odsúdený na 15 dní väzenia, z ktorého ho na slobodu prepustili v pondelok.



Verzilov sa stal celosvetovo známym, keď v roku 2018 s tromi ďalšími členmi punkového zoskupenia Pussy Riot prenikol na hraciu plochu štadióna v Moskve, kde sa práve hral finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Bol zadržaný a odsúdený na 15 dní väzenia.



O dva mesiace neskôr sa uňho začali prejavovať príznaky vážnej choroby, pričom ostatní členovia Pussy Riot vyslovili podozrenie, že bol otrávený. Verzilov následne odcestoval do Nemecka, kde sa podrobil liečbe.