Rusko hovorí o úspešnom štarte rozhovorov o oživení dohody s Iránom

Viedeň 6. apríla (TASR) - Začiatok rokovaní svetových veľmocí so zástupcami Iránu o oživení tzv. jadrovej dohody bol "úspešný". Istý čas však ešte potrvá, kým dôjde k úplnej zhode, citovala agentúra AFP vyjadrenie ruského predstaviteľa, ktorý sa zúčastnil na utorňajších rozhovoroch vo Viedni.



"Zasadnutie komisie pre Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) bolo úspešné ... Obnova JCPOA sa neuskutoční okamžite. Bude to nejaký čas trvať. Ako dlho? Nikto nevie," napísal na Twitteri stály predstaviteľ Ruska pre medzinárodné organizácie vo Viedni Michail Uľjanov.



Podľa neho je po utorňajších rozhovoroch najdôležitejšie to, že boli podniknuté potrebné kroky za účelom oživenia dohody.



Ako pripomína agentúra AFP, podľa jedného z diplomatov oboznámených s priebehom rokovaní budú tieto rozhovory pokračovať aj v stredu.



Irán sa so zástupcami Číny, Nemecka, Ruska, Francúzska a Británie dohodol na utorňajšom stretnutí vo Viedni počas piatkovej videokonferencie. Všetkých šesť krajín zároveň oznámilo, že sú pripravené na prípadný návrat Spojených štátov k tejto dohode.



Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA podpísali v roku 2015 s Iránom tzv. jadrovú dohodu - známu aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA)-, ktorá zaviazala Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity.



USA však v roku 2018, keď bol šéfom Bieleho domu Donald Trump, od tejto dohody odstúpili a následne voči Iránu opätovne zaviedli sankcie. Islamská republika sa v dôsledku týchto sankcií ocitla za uplynulé dva roky v akútnej hospodárskej kríze, ktorú ešte prehĺbila koronavírusová pandémia. Teherán na odstúpenie USA reagoval postupným porušovaním svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.



Nový americký prezident Joe Biden prisľúbil, že USA sa k dohode vrátia pod podmienkou, že Irán najskôr začne znovu rešpektovať záväzky, od ktorých upustil po Trumpovom rozhodnutí. Teherán však tvrdí, že prvý krok musia naopak urobiť USA, a to v podobe zrušenia všetkých sankcií.