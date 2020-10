Hromadný úhyn morských živočíchov na Kamčatke údajne spôsobili riasy

Moskva 12. októbra (TASR) – Hromadný úhyn morských živočíchov na pobreží ruského polostrova Kamčatka údajne spôsobili toxíny z mikroskopických rias, a nie činnosť človeka. Uviedol to v pondelok renomovaný ruský expert Andrej Adrianov s odvolaním sa na predbežné výsledky vyšetrovania.



Miestni obyvatelia na prípad upozornili koncom septembra po tom, ako sa surfisti sťažovali, že ich pália oči, a na brehy mora vyplavovalo uhynuté tulene, chobotnice či ježovky. Vedci predpokladajú, že uhynulo približne 95 percent živočíchov obývajúcich morské dno v zasiahnutej oblasti.



Aktivisti vyslovili podozrenie, že zdrojom znečistenia mohol byť bývalý sovietsky podzemný sklad nebezpečných chemikálii nachádzajúci sa na Kamčatke, odkiaľ sa škodlivé látky mohli dostať do mora.



Vedci minulý týždeň uviedli, že pri pobreží Kamčatky sa vytvorila približne 40 kilometrov dlhá škvrna, ktorú odnášalo smerom na juh k pobrežiu Japonska a sporných Kurilských ostrovov.



„Som presvedčený, že sme svedkami veľkého fenoménu, ktorý však nie je pre Kamčatku nevídaný. (Tento fenomén) sa nazýva vodný kvet," uviedol v pondelok Adrianov, ktorý je viceprezidentom Ruskej akadémie vied.



Podľa jeho slov vzorky odobraté z morskej vody ukázali, že vysoká koncentrácia sa potvrdila iba u mikroskopickej riasy rodu Gymnodinium, ktorá produkuje toxíny napádajúce bezstavovce. Adrianov navyše dodal, že tie isté toxíny mohli spôsobiť aj symptómy, čo sa objavili u potápačov a surferov.



Situácia v oblasti sa podľa aktivistov ruskej vetvy hnutia Greenpeace stále nezlepšuje, keďže more naďalej vyplavuje na breh telá uhynutých živočíchov. Adrianov naopak zdôraznil, že „príroda je schopná sa veľmi rýchlo zotaviť".



Podľa predošlých laboratórnych výsledkov sprístupnených regionálnymi orgánmi morská voda odobratá zo zátok na pobreží Kamčatky prevyšovala povolené hodnoty fenolových a ropných zložiek.



Hromadný úhyn morských živočíchov spôsobil rozsiahle pobúrenie verejnosti, petíci4 za transparentné vyšetrovanie celej udalosti podpísalo už vyše 175 000 ľudí. Ruský vyšetrovací tím začal vo veci vyšetrovanie vo veci nelegálneho držania nebezpečných látok a znečistenie morského prostredia.