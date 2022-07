Rusko hrozí Bulharsku zatvorením ambasády, ak vyhostí diplomatov

Sofia 1. júla (TASR) - Bulharský premiér Kiril Petkov vyzval vo štvrtok Rusko, aby stiahlo diplomatické ultimátum, ktoré dalo Bulharsku po jeho rozhodnutí vyhostiť 70 ruských diplomatov a zamestnancov ruského veľvyslanectva. Moskva sa totiž v nadväznosti na avizované vyhostenie Sofii vyhráža zatvorením svojej ambasády v Bulharsku, informuje agentúra Reuters.



Bulharsko, ktoré je členskou krajinou Európskej únie i organizácie NATO, v utorok oznámilo, že vyhostí 70 diplomatov a technických zamestnancov ruského veľvyslanectva v Sofii. Petkov v tejto súvislosti povedal, že príslušné bulharské inštitúcie týchto ruských občanov identifikovali ako ľudí, ktorí pracovali proti záujmom Bulharska.



Agentúra AFP informovala, že má ísť o dosiaľ najväčší počet diplomatov jednorazovo vyhostených Bulharskom. V prípade ich vyhostenia by sa tak ruská diplomatická misia v krajine zmenšila o viac než polovicu, približuje Reuters.



Ruská ambasáda zaslala vo štvrtok Sofii diplomatickú nótu, v ktorej ju požiadala, aby rozhodnutie o vyhostení diplomatov do piatkového poludnia stiahla. Ak sa tak nestane, ambasáda požiada Moskvu, aby zvážila úplne ukončenie fyzickej prítomnosti ruskej diplomatickej misie v Bulharsku, uvádza Reuters, ktorá do nóty nahliadol.



Bulharský premiér Petkov v reakcii na nótu naliehal na Rusko, aby ponechalo otvorené diplomatické kanály medzi Moskvou a Sofiou aj napriek avizovanému vyhosteniu ruských diplomatov. Poukázal pri tom na to, že aj po vyhostení ostane v Bulharsku až 43 ruských diplomatov, zatiaľ čo v Moskve je len 12 bulharských diplomatov.



"Veríme v potrebu dialógu, pre ktorý sú kľúčové diplomatické kanály... Z tohto dôvodu žiadame Veľvyslanectvo Ruskej federácie, aby stiahlo nótu, ktorú dnes predložilo. V záujme minulosti aj budúcnosti musíme byť schopní robiť so vzájomným rešpektom kroky vpred," povedal Petkov.



Reuters pripomína, že dosluhujúci premiér Petkov, ktorému minulý týždeň parlament vyslovil nedôveru, zaujal voči Rusku po invázii na Ukrajinu pomerne neočakávane tvrdý postoj vzhľadom na to, že jeho krajina mala počas éry socializmu s Moskvou veľmi blízke vzťahy. Odvolal ministra obrany Stefana Janeva, keď odmietol nazvať inváziu na Ukrajine vojnou. Podporil tiež protiruské sankcie Európskej únie a súhlasil s tým, aby Bulharsko opravilo poškodenú ukrajinskú vojenskú techniku.



Vyhostením ruských diplomatov si však Petkov pohneval svojich partnerov v dosluhujúcej koalícii, Bulharskú socialistickú stranu. Socialisti v stredu dokonca avizovali, že nový vládny kabinet pod vedením Petkova nepodporia.