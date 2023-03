Rusko hrozí jadrovými zbraňami v prípade pokusu Ukrajiny získať Krym

Moskva 25. marca (TASR) - Akýkoľvek pokus Ukrajiny získať polostrov Krym by pre Rusko predstavoval dôvod na použitie akýchkoľvek zbraní vrátane jadrových, uviedol v piatok bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. TASR správu prevzala v sobotu z webovej stránky stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na ruské médiá.



Rusko by podľa Medvedeva v prípade ukrajinského pokusu o získanie Krymu mohlo použiť všetky prostriedky ochrany, vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje ruská vojenská doktrína umožňujúca použitie jadrových zbraní v prípade udalosti, ktoré by pre krajinu predstavovali existenčnú hrozbu.



Pokus o odštiepenie časti krajiny by sa podľa jeho slov rovnal zasahovaniu do existencie samotnej krajiny a preto existujú očividné dôvody na použitie akýchkoľvek zbraní.



Rusko podľa Medvedevových vyjadrení neplánuje vstúpiť do priameho konfliktu s NATO. Medvedev, ktorý je v súčasnosti zástupca šéfa ruskej bezpečnostnej rady, pripomenul, že Kremeľ má záujem vyriešiť krízu na Ukrajine prostredníctvom rokovaní.



Rusko v súčasnosti ovláda približne 17 – 18 percent územia Ukrajiny vrátane oblastí na východe Ukrajiny a pozdĺž pobrežia Azovského mora a polostrova Krym, ktorý anektovalo už v roku 2014, napísala agentúra Reuters.