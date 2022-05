Rusko vyhostí novinárov zo Západu, ak Youtube zablokuje jeho brífingy

Moskva 26. mája (TASR) - Rusko vyhostí novinárov západných krajín, ak bude platforma YouTube na svojich stránkach blokovať prístup k tlačovým konferenciám ruského ministerstva zahraničných vecí. Povedala to vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje denník The Guardian citujúci zo správy ruskej agentúry TASS.



"Proste sme im povedali: Zablokujete ďalší brífing, a jeden novinár alebo americké médium sa vráti domov. Ak dôjde k zablokovaniu ďalšieho brífingu, určíme konkrétneho novinára či konkrétne médium, ktoré sa vráti domov," povedala Zacharovová.



Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie dodala, že Moskva pripravuje opatrenia zamerané na médiá publikujúce v angličtine. Má ísť o odvetnú reakciu za "nepriateľské kroky" viacerých krajín voči ruským médiám. Bližšie podrobnosti však neposkytla.



The Guardian pripomína, že Zacharovová sa vyjadrila po tom, čo poslanci ruského parlamentu tento týždeň schválili návrh zákona, ktorý umožňuje ruským prokurátorom zatvoriť pobočky zahraničných médií z krajín, ktoré sa k ruským médiám správajú "nepriateľsky". Opatrenie má byť odvetnou reakciou za zatvorenie niektorých pobočiek ruských štátnych médií, ku ktorým pristúpili viaceré západné krajiny.