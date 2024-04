Rusko hrozí Západu tvrdou reakciou, ak sa dotkne jeho majetku

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruskí predstavitelia v nedeľu opäť pohrozili Západu tvrdou reakciou v prípade, že skonfiškuje zmrazený ruský majetok. A sľúbili "nekonečné" právne problémy a odvetné opatrenia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová na sociálnej sieti Telegram uviedla, že Rusko nikdy neodstúpi územia zabrané na Ukrajine výmenou za vrátenie zmrazených aktív.



"Naša vlasť nie je na predaj," napísala. "Ruské aktíva musia zostať nedotknuté, pretože inak príde tvrdá reakcia na krádeže Západu. Mnohí na Západe to už pochopili. Bohužiaľ, nie všetci," dodala.



Spojené štáty a ich spojenci po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 zakázali transakcie s ruskou centrálnou bankou a ministerstvom financií a zablokovali ruské aktíva v hodnote približne 300 miliárd USD (280 miliárd eur), pričom väčšina z nich je v európskych, nie v amerických finančných inštitúciách.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v samostatnom vyhlásení uviedol, že v Rusku je stále veľa západných peňazí, na ktoré by sa mohli zamerať protiopatrenia Moskvy pri konfiškácii jej majetku. Rusko to využije a bude donekonečna brániť svoje záujmy, dodal.



Väčšina z ruských aktív v hodnote približne 224 miliárd USD sa nachádza v Európskej únii (EÚ), zatiaľ čo v USA sú aktíva len v hodnote 5 až 6 miliárd USD.



Kým USA chcú tieto aktíva zabaviť a použiť ich na podporu Ukrajiny, niektorí bankári a európski predstavitelia sa obávajú, že jednoduché prevzatie aktív by vytvorilo nebezpečný precedens. Jednou z možností, o ktorých Západ diskutuje, je skonfiškovať príjem z ruských aktív bez ich zhabania.



Kremeľ opakovane varoval, že akékoľvek zhabanie jeho aktív by bolo v rozpore so všetkými princípmi slobodných trhov, ktoré Západ presadzuje, a podkopalo by dôveru v americký dolár a euro. Odradilo by to tiež globálne investície a podkopalo dôveru v západné centrálne banky.



(1 EUR = 1,0714 USD)