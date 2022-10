Rusko hrozí, že vstup Ukrajiny do NATO môže viesť k svetovej vojne

Moskva 13. októbra (TASR) - Prijatie Ukrajiny do NATO by podľa popredného ruského predstaviteľa mohlo viesť k tretej svetovej vojne. Námestník tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Alexander Venediktov to povedal v štvrtkovom rozhovore pre agentúru TASS, z ktorého cituje spravodajská stanica Sky News.



"Kyjev si je dobre vedomý toho, že takýto krok by znamenal zaručenú eskaláciu k tretej svetovej vojne," povedal Venediktov. "(Ukrajinci) s tým zjavne rátajú - vytvoria informačný šum a opäť na seba upozornia," dodal.



Venediktov okrem toho zopakoval ruské tvrdenie, že Západ sa prostredníctvom svojej pomoci Ukrajine "priamo zúčastňuje na tomto konflikte". Západ tieto obvinenia odmieta s tým, že len pomáha Ukrajine brániť sa proti ničím nevyprovokovanej ruskej agresii.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 30. septembra prekvapivo oznámil, že Kyjev podal o zrýchlený vstup do NATO.



Došlo k tomu bezprostredne po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmluvy o pričlenení Doneckej a Luhanskej oblasti a častí Chersonskej a Záporožskej oblasti k Rusku. Urobil tak na základe kontroverzných referend, ktoré sa v týchto oblastiach uskutočnili. Medzinárodné spoločenstvo referendá ani pričlenenie oblastí neuznáva.