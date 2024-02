Rusko hrozilo zostrelením francúzskych lietadiel nad Čiernym morom

Paríž 22. februára (TASR) – Ruské jednotky minulý mesiac hrozili zostrelením francúzskych lietadiel hliadkujúcich v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom, vyhlásil vo štvrtok vo vysielaní rádia RTL francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Lecornu neuviedol podrobnosti, dodal však, že Rusko opätovne zaujíma výnimočne agresívny postoj podobný postoju Sovietskeho zväzu počas studenej vojny. Považuje to za znak toho, že vojenský útok na Ukrajinu sa nevyvíja podľa predstáv Moskvy.



"Správanie Ruska v roku 2024 nemá vôbec nič spoločné s tým, čo sa dialo v roku 2022 a už vôbec nie s tým, čo sa dialo pred vojenskou agresiou na Ukrajine. Vysvetľuje to fakt, že Rusko sa na ukrajinských bojiskách borí s problémami," uviedol minister.



Francúzski piloti od začiatku ruského vojenského útoku na Ukrajinu pravidelne hliadkujú na východnom krídle NATO v rámci snahy o posilnenie obranných pozícií aliancie. Vykonávajú pri tom aj diaľkové lety, pri ktorých využívajú prieskumné lietadlá včasnej výstrahy AWACS. Pomocou výkonného radarového systému dokážu odhaliť odpaly rakiet, nálety či inú vojenskú aktivitu v rámci ukrajinského konfliktu.



Ruskí piloti už v minulosti reagovali agresívne. Britská vláda uviedla, že v roku 2022 vystrelila ruská stíhačka raketu do blízkosti prieskumného lietadla Boeing RC-135 Rivet Joint patriaceho britskému kráľovskému letectvu.