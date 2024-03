Rusko i Ukrajina hlásia útoky z pohraničných regiónov

Kyjev/Moskva 20. marca (TASR) - Rusko a Ukrajina hlásili v utorok večer a v stredu skoro ráno niekoľko odrazených vzdušných útokov. Na oboch stranách sa pre zosilnenie útokov začala evakuácia obyvateľov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ruskí predstavitelia hlásili zničenie ukrajinských dronov a rakiet nad Belgorodskou, Kurskou a Voronežskou oblasťou, ktoré ležia pri hraniciach s Ukrajinou. V stredu skoro ráno však drony prenikli aj hlbšie do ruského územia do Saratovskej oblasti.



Intenzívne ruské bombardovanie Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prinútilo ukrajinské úrady, aby tam nariadili evakuáciu civilistov.



Ruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram uviedlo, že jednotky vzdušnej obrany zachytili do utorkového večera desiatky rakiet nad Belgorodskou oblasťou. Rezort neskôr tiež ohlásil zničenie dvoch ďalších rakiet vrátane strely Patriot americkej výroby nad susednou Kurskou oblasťou.



V stredu ráno potom gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin uviedol, že neďaleko mesta Engels boli zneškodnené dva drony. Pri meste sa pritom nachádza vojenská základňa ruských bombardérov.



Rusko však nehlásilo nijaké obete a ani veľké škody, ktoré by útoky z Ukrajiny spôsobili.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom príhovore v noci na stredu odsúdili "neustále" ruské útoky na Sumskú oblasť. "Od začiatku tohto mesiaca zhodilo ruské letectvo na obce v Sumskej oblasti takmer 200 riadených bômb," uviedol prezident.



Miestne úrady v Sumskej oblasti uviedli, že v utorok prišlo k 30 prípadom ostreľovania. Útoky si vyžiadali jednu obeť na živote v pohraničnej obci Velyka Pysarivka, kde evakuácia prebieha od minulého týždňa. Podľa ukrajinských predstaviteľov bolo z oblasti okolo obce evakuovaných za uplynulý týždeň približne 200 ľudí.



Evakuáciu nariadili aj v Belgorodskej oblasti. Tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov v utorok večer uviedol, že 1200 detí prevezú z najrizikovejších oblastí do iných častí Ruska. Dodal tiež, že úrady požiadali približne 9000 ľudí, aby sa evakuovali.



V dôsledku vývoja a používania dronov či iných vzdušných útokov sa konflikt na Ukrajine presunul z bojiska k vzdušných útokom na vojenskú, energetickú či dopravnú infraštruktúru oboch bojujúcich strán.