Streda 18. marec 2026
Rusko: Incident v iránskom Búšehri je neprijateľný

Autor TASR
Moskva/Viedeň 18. marca (TASR) - Rusko v stredu ostro odsúdilo „raketový útok“ na jadrovú elektráreň v iránskom meste Búšehr, ktorú podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v utorok večer zasiahol projektil. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rusko, ktorého odborníci v tejto elektrárni pracujú, útok odsúdilo ako „nezodpovedný a úplne neprijateľný“ a uviedlo, že zasiahol „vnútorný perimeter elektrárne...len niekoľko metrov od fungujúceho reaktora“.

„Opakovane sme upozorňovali Izrael a Spojené štáty, že je kategoricky neprípustné ohrozovať životy a zdravie mnohých ruských občanov prítomných na mieste,“ vyhlásila hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová.

MAAE v stredu na základe informácií od Iránu oznámila, že jadrovú elektráreň v Búšehri na juhu Iránu v utorok večer zasiahol „projektil“. Incident sa zaobišiel bez obetí a zranených, ako aj bez materiálnych škôd, uvádza sa vo vyhlásení MAAE na sieti X.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v príspevku na sociálnych sieťach opäť vyzval na zdržanlivosť počas vojnového konfliktu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku jadrovej nehody.

Elektráreň Búšehr leží približne 760 kilometrov južne od Teheránu a je jediným funkčným jadrovým reaktorom islamskej republiky. Do siete bola prvýkrát pripojená v roku 2011, uvádza MAAE.

Teherán je od roku 2018 opäť pod prísnymi americkými sankciami, lebo Washington odstúpil od dohody, ktorá Iránu poskytovala uvoľnenie sankcií výmenou za obmedzenie jeho aktivít v oblasti využívania jadrovej energie.

Irán popiera, že by mal ambície vyvíjať jadrové zbrane, a trvá na tom, že jeho aktivity v tejto oblasti majú výlučne mierový charakter.
