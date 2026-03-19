< sekcia Zahraničie
Rusko: Intenzívnejšie ukrajinské útoky ohrozujú trasy plynovodov
Spoločnosť Gazprom poukázala na to, že útoky na tri kompresorové stanice zásobujúce plynovody TurkStream a Blue Stream sa tento týždeň zintenzívnili, ale podarilo sa ich odraziť.
Autor TASR
Moskva 19. marca (TASR) - Kremeľ vo štvrtok odsúdil údajne silnejúce ukrajinské útoky na kompresorové stanice spoločnosti Gazprom, ktoré zásobujú dva hlavné plynovody. Zároveň uviedol, že takéto incidenty ohrozujú kritickú infraštruktúru a medzinárodné energetické trasy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.
Spoločnosť Gazprom poukázala na to, že útoky na tri kompresorové stanice zásobujúce plynovody TurkStream a Blue Stream sa tento týždeň zintenzívnili, ale podarilo sa ich odraziť. Tieto plynovody dopravujú ruský plyn cez Čierne more do Turecka. Po prerušení tranzitu cez Ukrajinu je v súčasnosti TurkStream jedinou aktívnou trasou dodávok ruského plynu do Európy, pripomenula ruská štátna agentúra TASS. Ide zároveň o posledné trasy plynovodu z Ruska do Európy v čase, keď ceny plynu pre vojnu na Blízkom východe prudko vzrástli.
Ukrajina sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrila, ale agentúra Reuters uviedla, že Kyjev počas vojny útočil aj na ruskú energetickú infraštruktúru v snahe obmedziť financovanie vojny Moskvou. Rusko rovnako bombardovalo energetické ciele na Ukrajine, čo viedlo k častým prerušeniam dodávok elektriny a tepla.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že najnovšie ukrajinské útoky predstavujú hrozbu pre energetické trhy v čase „extrémnej destabilizácie“ spôsobenej vojnou na Blízkom východe.
„Naša armáda robí všetko preto, aby eliminovala túto hrozbu. Je to však hrozba pre kritickú infraštruktúru, pre medzinárodné energetické trasy,“ vyhlásil Peskov. Podľa jeho slov v čase, keď globálne trhy sužuje neistota môžu kroky Kyjeva „ešte viac destabilizovať situáciu nielen v oblasti, ale na celom svete“, cituje slová hovorcu Kremľa agentúra TASS.
