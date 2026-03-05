< sekcia Zahraničie
Rusko: Irán a Izrael sa snažia vtiahnuť arabské štáty do konfliktu
Autor TASR
Moskva 5. marca (TASR) - Spojené štáty a Izrael sa podľa ruského ministerstva zahraničných vecí snažia vtiahnuť arabské štáty do širšieho konfliktu na Blízkom východe tým, že provokujú Irán k útokom na ciele v celom regióne. Rezort upozornil, že vlády vo Washingtone ani Jeruzaleme zatiaľ nejavia žiadne náznaky, že by chceli vojenskú operáciu ukončiť. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.
„Úmyselne vyprovokovali Irán k odvetným úderom proti cieľom v niektorých arabských krajinách, čo viedlo k ľudským a materiálnym stratám,“ uviedlo ruské ministerstvo. „Týmto spôsobom sa (USA a Izrael) snažia vtiahnuť Arabov do vojny v záujme niekoho iného,“ upozornilo.
Irán po začiatku izraelsko-americkej operácie spustil odvetné údery na arabské krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské objekty. Reuters pripomína, že viaceré z týchto štátov udržiavajú dobré vzťahy aj s Ruskom. Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok telefonoval s lídrami Spojených arabských emirátov, Kataru a ďalších krajín v regióne, ktorým ponúkol, že Teheránu bude tlmočiť ich obavy z útokov na ropnú infraštruktúru v celom regióne.
Irán patrí medzi dôležitých spojencov Ruska. Od začiatku bojov však podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova nepožiadal o vojenskú pomoc v podobe dodávok zbraní.
